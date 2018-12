Knall und Rauch am Verdener Rathaus schrecken Passanten auf

Die Feuerwehr rückte am Montagabend zum Rathaus aus.

Verden - Erst ein lauter Knall und anschließend aufsteigender Qualm aus dem Dachbereich des Verdener Rathauses - am Montagabend meldeten besorgte Anwohner einen Brand im Rathaus der Kreisstadt. Er stellte sich als Fehlalarm heraus.

Vier Ortsfeuerwehren rückten daraufhin in die dicht bebaute Altstadt aus. Während die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug direkt am Haupteingang in Stellung gingen, parkten weitere Fahrzeuge auf dem Norderstädter Markt. Der Grund war der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz.

Nach einer ersten Erkundung der Lage konnten die ersten Feuerwehrleute bereits einrücken. Einen Knall hatten mehrere Ohrenzeugen gehört, aber ob dieser aus dem Rathaus kam war ungewiss.

Feuer oder Brandgeruch konnten die Feuerwehrleute in dem Verwaltungsbau nicht finden. Auch die Heizungsanlage lief nach Plan.

+ © Christian Butt

Aufgrund des kühlen Wetters quoll recht viel Wasserdampf aus dem Schornstein. Möglicherweise haben das Zeugen dazu veranlasst, den Notruf zu wählen. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet und Bürgermeister Lutz Brockmann - er war sofort zum Einsatzort geeilt - konnte beruhigt die Tür abschließen.

Vor Ort waren neben der Ortsfeuerwehr Verden auch Einsatzkräfte aus Hönisch-Hutbergen, Eitze und Döhlbergen-Rieda, teilte Pressesprecher Torben Voigt mit.

cb