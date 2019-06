Klo-Streit während der Verdener Domweih eskaliert

Wegen 50 Cent

+ © Oetjen Leonie und Melanie Beckmann sind enttäuscht. Sie hätten sich einen anderen Umgang und einen anderen Ton im Backshop gewünscht. © Oetjen

Es sollte ein entspannter Domweih-Bummel mit der Familie werden, und endete in einer tränenreichen Auseinandersetzung. Der Auslöser: 50 Cent, die für die Nutzung der Toilette im Backshop in der Verdener Innenstadt gezahlt werden sollten. Was danach passierte? Darüber gehen die Aussagen der Beteiligten auseinander.