Klinkenputzen mit großem Erlös

Konfirmanden aus Walle und Scharnhorst sammeln für Kriegsgräberfürsorge

+ Übergabe im Waller Heimathaus: Die Konfirmanden haben eine stolze Summe zusammenbekommen. Foto: Niemann

Verden-Walle – Als alle Sammeldosen geleert waren, stapelte sich eine beträchtliche Anzahl an Münzen auf den Tischen im Heimathaus „Alte Schule“. Insgesamt 686,91 Euro hatten die Konfirmanden aus Walle und Scharnhorst, die dem Pfarrbezirk III der Domgemeinde angehören, in den Ortschaften gesammelt. Das Geld dient neben der Pflege der Gräber für Workcamps, Jugendbegegnungsstätten und dem Erhalt der Gedenkorte. Nach dem Kassensturz überreichten die jungen Sammler die Summe zur Weiterleitung an den Kreisgeschäftsführer des Volksbundes, Gerd Depke.