Kliniken an der Abbruchkante: Elf Millionen für die AWK

Von: Ronald Klee

Am provisorischen Haupteingang ist zu erkennen, dass noch Arbeit am neuen Bettenhaus wartet. Aber auch bei den Finanzen der Aller-Weser-Klinik sind noch Baustellen. © Klee

Verden – „Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des Dörverdener Haushalts.“ Landrat Peter Bohlmann versuchte gar nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Summe, die die AWK zahlungsfähig halten soll, ein Pappenstiel ist. Elf Millionen Euro, so hat Geschäftsführerin Marianne Baehr beantragt, soll der Landkreis dafür überweisen. Widerspruch erhob sich in der Ausschussberatung im Kreishaus nicht. Einstimmig empfahlen die Finanzpolitiker dem Kreistag, die Unterstützung zu leisten.

Für die finanzielle Situation der Krankenhäuser wählte Landrat Bohlmann in der Sitzung ein Bild aus der Erdkunde: „An der Abbruchkante“, seien die Häuser, und nicht nur die beiden kommunalen in der Aller-Weser-Klinik. In elf Landkreisen im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg hätten die Kommunen im vergangenen Jahr 53 Millionen Euro in ihre Kliniken zugeschossen, über die Finanzierungsumlage hinaus. „Das ist fast die traurige Regel. Die kommunalen Kassen stabilisieren das System“, kommentierte Bohlmann. Rettungsdienst und stationäre Gesundheitsversorgung sicherzustellen, sehe er als Aufgabe des Landkreises an.

Das Problem der Kliniken liege in der Rentabilität. So richtig etwas vorzuwerfen hatte Kämmerer Renée Meinken der Klinik-Geschäftführung nicht. Die Finanzen verfolge er anhand von Baehr monatlichen Liquiditätsberichten. Und so richtig neue Gründe hatte die Geschäftsführerin auch nicht in ihrem Bittschreiben anzuführen. Sie muss das Haus in Zeiten immer drängender werdenden Fachkräftemangels am Laufen halten. Das Angebot auf dem Markt reicht nicht, und Pflegekräfte müssen überteuert bei Leiharbeitsfirmen eingekauft werden. Corona mit dem erhöhten Personal- und Arbeitsaufwand wirkt noch nach. „Die jahrelange Überlastung der Mitarbeitenden durch Auswirkungen der Pandemie, nicht nur im dienstlichen Zusammenhang, führte zu überdurchschnittlich hohen Personalausfällen“, schreibt Marianne Baehr.

„Wie schon im vergangenen Jahr berichtet, sind die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen für das Pflegekostenbudget seit 2020 sehr zäh und schwierig gewesen“, hatte Baehr erklärt. In 2022 habe es Abschlüsse mit Jahren Verzögerung für 2020 und 2021 gegeben. „Die Verhandlungen für 2022 und 2023 wurden bisher nicht geführt“, stellt Baehr fest. Während die Kosten weiter laufen, ist also Erlös nicht geklärt.

Insgesamt hätten sich die finanziellen Rahmenbedingungen in diesem Jahr weiter verschärft. Isolationen von Patienten wegen Covid seinen weiter nötig. Hinzu kommen die hohen Energiepreise. Baehr sieht sich gezwungen, beim Landkreis zusätzlich zu den bereits bewilligten und gezahlten vier Millionen weitere Unterstützung zu beantragen.

Die Hilfe ist zwar erst mit dem Beschluss des Kreistages formal sicher, aber nach der einmütigen Empfehlung der Ausschussmitglieder darf Baehr vorsichtig damit rechnen. Wie Erich von Hofe (Grüne) sahen es auch die anderen Abgeordneten: „Die Häuser sind wichtig. Was wäre denn die Alternative?“ Die jedenfalls könne nicht in Insolvenzen der Häuser liegen, stellte Bohlmann klar.

Wenn nach dem Ausschuss auch der Kreistag den Zuschuss abnickt, darf die AWK-Geschäftsführerin im August auf weitere fünf Millionen Euro aus dem Kreishaus hoffen. „Der restliche Betrag von zwei Millionen Euro wäre nach der aktualisierten Liquiditätsplanung voraussichtlich erst zum Jahresende 2023 erforderlich“, heißt es in ihrem Schreiben. kle