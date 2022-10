Neue Klinik und Altes Gaswerk später fertig, aber nicht noch teurer

Von: Heinrich Kracke

Ein mächtiges Gerüst ziert weiterhin das Alte Gaswerk in Verden. Bis zum April soll es sich zum neuen Standort für die Staatsanwaltschaft entpuppt haben. © Kracke

Materialknappheit und Personalmangel sind auf den großen Baustellen Verdens weiterhin ein Thema. Immerhin werden sich nicht noch teurer.

Verden – Noch laufen Bauhandwerker über die Flure. Nicht mehr mit Stahlmatten, die in den Rohbau gehören, immerhin schon mit erstem filigranen technischen Gerät, aber von einer Fertigstellung sind die beiden prominentesten Hochbauten der Stadt weit entfernt, sowohl das Alte Gaswerk an der Nordbrücke als auch der Klinik-Neubau am Burgberg. Eigentlich sollten sie im Dezember bezogen werden. Jetzt ist von einem weiteren Verzug die Rede. „Wir gehen inzwischen von einer Übergabe des Gebäudes am Allerufer im April aus“, sagt Wolfgang Tobias aus der Hochbau-Abteilung im Rathaus. „Das neue Krankenhaus soll im ersten Quartal übergeben werden“, erklärt Klinik-Geschäftsführerin Marianne Baehr.

Je näher dran an den kommenden Pflegezentren, desto kräftiger der Grundton. © Kracke, Heinrich

Völlig unerwartet kommen diese nächsten Terminverschiebungen nicht. Sie ziehen sich wie ein langes Band durch die Baugeschichte beider Mammutprojekte. In ersten Planungen hatte es jeweils noch geheißen, Einzug sei zum Ende des Jahres 2021. Das ist jetzt elf Monate her. Zumindest in Sachen Krankenhaus waren mit den Verzügen auch neue Kostensteigerungen zu vermelden. Das Neue nun jedoch: Immerhin schon seit Frühjahr des laufenden Jahres ist es zu keinerlei frischen finanziellen Hiobsbotschaften gekommen. „Nein, beim Klinikneubau dürfte es bei den knapp 45 Millionen bleiben, die ja bereits vom Land, vom Kreis und von der Stadt akzeptiert sind“, sagt Baehr. Auch Tobias schüttet diesbezüglich kein Wasser in den Wein. „Aktuell sieht es danach aus, es bleibt bei den ursprünglich kalkulierten 14 Millionen.“

Übereinstimmende Aussagen zur Entwicklung von Bauetats, die einen Silberstreif am Horizont für ganze Branchen bedeuten. Ja, es herrscht immer noch Material-Knappheit, es fehlt an Fachkräften, aber, nein, es kommt nicht zu weiteren Preisexplosionen. Wegen der hohen Kostensteigerungen hatten Firmen zuletzt ihre Baupläne zunächst wieder in der Schublade verschwinden lassen, hatten öffentliche Einrichtungen ihre millionenschweren Vorhaben auf Eis gelegt. Alles in der Hoffnung, der Bausektor werde sich in den nächsten Monaten und Jahren wieder beruhigen. Sofern der erste Anschein nicht trügt, keine so falsche Strategie.

„Die Fußbodenleger haben die Arbeit aufgenommen“, berichtet Baehr über die aktuellen Arbeiten am Klinikum. Der kommende Haupteingang gewinne Konturen, in den Operationssälen ist die epochale Verkabelung eingezogen, in den Patientenzimmern kommt das Gestalten der Nassräume mit WC und Dusche in Schwung. Maler nehmen sich die ersten Wände vor. Sogar die Schränke sind schon geliefert, sie kommen an ihren Einsatzort, sobald die Bodenleger die Baustelle verlassen haben. Gleichzeitig sind die Durchbrüche vom Neu- in den Altbau erfolgt. „Teilweise stehen noch Stemmarbeiten an, aber meist geht es schon ins Finish.“

Beim Verdener Klinikneubau haben erste Maler das Zepter übernommen © Kracke

Derweil ziehrt ein engmaschiger Gerüstbau noch die Fassade des alten Gaswerks, das sich zu einem modernen Standort für die Staatsanwaltschaft entpuppen soll. Letzte Arbeiten an den Dächern stehen an, gleichzeitig gewinnt der Innenausbau Konturen. Auch hier ist aktuell von Kostensteigerungen keine Rede. „Das Thema auf den Baubesprechungen sind die Materialknappheit und die hohe Auslastung der Firmen“, sagt Tobias.

Ganz ohne Preissprünge kommt die Stadt Verden bei ihrem Strauß von Baumaßnahmen indes nicht hin. Standen im vergangenen Sommer Ausschreibungen an, gab es meist ein böses Erwachen. Das betraf nicht nur die Vollsanierung der Max-Planck-Straße (wir berichteten), es betrifft auch den Hochbau. Den der Feuerwehr Walle zum Beispiel. Der Rohbau ist errichtet, jetzt geht es um die nächsten Schritte, um insgesamt drei Gewerke, darunter die Holzrahmenbauweise. „Mal gab es überhaupt keine Angebote, mal waren sie unwirtschaftlich“, sagt Tobias. Sie waren zu teuer. In einer nächsten Runde trudelten indes einigermaßen passende Angebote ins Rathaus. Den ursprünglichen Kalkulationen entsprachen aber auch sie nicht. „Beim Feuerwehr-Neubau in Walle müssen wir von weiteren Kostensteigerungen ausgehen.“ Waren ursprünglich vom Stadtrat 2,8 Millionen Euro freigegeben und war eine Deckelung in Höhe von drei Millionen erfolgt, so ergeben die aktuellen Werte ein ganz anderes Bild. „Nach jetzigem Stand sind wir bei 3,6 Millionen“, so Tobias.

Die mächtige Versorgungszentrale steht bereits unter Strom. © Kracke, Heinrich