Projekt „kleVer Kids“ startet: 35 Kitas im Landkreis machen mit

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Sonja Barth (l.) und „Klima-Igel Kalle“ zeigen, welches Obst und Gemüse in welcher Jahreszeit wächst. © Haubrock

In Sachen Klimaschutz können schon die Kleinsten ganz groß sein. Und so gab die Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden („kleVer“) in der Kita Jahnstraße den Startschuss für das Projekt „kleVer Kids“. Kindergartenkinder werden fit gemacht für die Zukunft und lernen spielerisch, wie sie durch ihr Alltagsverhalten das Klima schützen können. 35 Kitas im Landkreis Verden beteiligen sich an diesem Projekt.

Verden –„KleVer Kids“ ist auf vier Jahre angelegt. In dieser Zeit sollen mit Unterstützung von Bundesmitteln aus kleinen Energiespardetektiven große Umweltschützer werden, die einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz im Landkreis Verden leisten. Den Antrag hatte federführend für alle Kommunen die Klimaschutzmanagerin der Stadt Verden, Lisa Pischke, eingereicht.

„Das Energiesparmodell ist einfach ein rundes Konzept. Es vereint zwei wichtige kommunale Aufgaben: Bildung sowie Energieversorgung der Liegenschaften. Es freut mich, dass alle Kommunen im Landkreis mit mindestens einer Kita dabei sind“, so Pischke.

Auch Bürgermeister Brockmann ist überzeugt vom Projekt. „Kinder werden den Klimawandel bewusst erleben. Unser Ziel ist es, dass sie frühzeitig ein umwelt- und klimabewusstes Handeln und Verhalten lernen. Für die Zukunft der jungen Generation ist es wichtig, eine ökologisch verträgliche, wirtschaftlich leistungsfähige und sozial gerechte Umwelt aktiv mitzugestalten“, erklärte er.

Mit der Durchführung des Projektes wurde die Klimaschutzagentur „kleVer“ beauftragt, die die BEKS EnergieEffizienz GmbH mit ins Boot holte. „Man kann nicht früh genug anfangen, Kinder sind Multiplikatoren“, betonte auch „kleVer“-Geschäftsführerin Janine Schmidt-Curreli. Ohne die vielen Vorgespräche mit Trägern und Elternvereinen, aber auch ohne „kleVer“ hätte das Projekt nicht an den Start gegen können. Nun sei es Klimaschutz par excellence. Daher sei es wichtig, eine kommunale Klimaschutzagentur zu haben.

Strom, Wasser, Wärme, Mobilität, Konsum und Ernährung sind die Themen, die im pädagogischen Part in den Kitas behandelt werden. „Kalle der Klima-Igel“ hilft, die Inhalte kindgerecht zu vermitteln. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder an diese Themen herangeführt werden und diese auch nach Hause transportieren. So findet auch dort ein Umdenken statt“, sagte Kita-Leiterin Andrea Kölber.

Für ihre Schützlinge ging es an diesem ersten Projekttag um die Ernährung. Aus Kokosraspeln, Leinsamen, Rosinen, Hafer und Sonnenblumenkernen, konnten sie sich ein leckeres Müsli zusammenstellen. Gemeinsam mit Sonja Barth von der BEKS EnergieEffizienz und „Klima-Igel Kalle“ ging es dann darum, Obst und Gemüse den entsprechenden Jahreszeiten zuzuordnen.

„Wir bieten Materialkästen, Aktionstage und Fortbildungen an. Wie die Kitas dieses umsetzen, ist ihnen selbst überlassen, wir haben da einen freien Ansatz“, erklärte Sonja Barth.

Ab dem 1. Dezember steigt Janina Roder als Projektleiterin bei „kleVer Kids“ ein. „Es geht vor allem darum, Kindern spielerisch den Bereich Energie- und Klimaschutz nahezubringen und Bewusstsein behutsam aufzubauen. Gemeinsam wird geguckt, wo etwas eingespart werden kann. Das ist auch für die Kinder spannend. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem auch das Personal einbezogen wird“, sagte sie.

Neben dem pädagogischen Ansatz wird bei „kleVer Kids“ auch die Gebäudetechnik einbezogen. Aus einem Gebäude-Energiecheck werden Energiesparmaßnahmen abgeleitet und bewusste Verhaltensänderungen angeregt. „Geprüft werden Kühlgeräte, Waschbecken, Fenster und Türen sowie Beleuchtung und Kücheneinrichtungen der Häuser“, erklärte Janina Roder. Im Rahmen einer Beratung erfahren die Mitarbeitenden dann, mit welchen einfachen Mitteln sie zu einem geringeren Energieverbrauch der Einrichtung beitragen können. Als Belohnung fließt die Hälfte der eingesparten Energiekosten zurück an die Kita. Die andere Hälfte bekommt die Kommune.