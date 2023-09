Kalte Luft für Verdens neue Baugebiete

Von: Heinrich Kracke

Eine der Kaltluftschneisen der Stadt: der Lönsweg. © Kracke

Wenn sich die Stadt künftig verändern soll, werden die Baumaßnahmen zuvor auf ihre Auswirkungen auf das Stadtklima abgeklopft. Die Politik ist skeptisch.

Verden – Erste Vorboten sind schon da. Als es um das neue Baugebiet auf den Flächen der Gärtnerei Lienhop in Borstel ging, da spielte so etwas wie eine Kaltluftschneise bereits eine Rolle. Hier könne leider nicht überall gebaut werden, die Luft müsse strömen, um die Temperaturen erträglich zu erhalten, hieß es bereits. Jetzt steht fest: Die Gärtnerei Lienhop wird kein Einzelfall bleiben.

Bei jeder kommenden Veränderung werden die Baumaßnahmen auf ihre Auswirkungen auf das Stadtklima abgeklopft. In der Politik stieß diese neue Vorgehensweise auf Stirnrunzeln, gelinde gesagt. „Wir laufen Gefahr, dass sich Verden überhaupt nicht mehr weiterentwickeln kann. Das blockiert alles“, mutmaßte Lars Brennecke (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses.

Eine schöne neue Welt, eine bunte Welt, die da entstanden ist. Die Stadt Verden ist auf dem Lageplan zu sehen, um die Wohn- und Gewerbeflächen herum viel Grün, und schon ist der erste Irrglaube da. Je grüner umso besser? Nicht beim Klimaschutz. Je grüner, umso schutzwürdiger, das ist die neue Losung. Und wer ganz genau hinschaut, erkennt sie halt, die blauen Pfeile. Auf dem Rennbahn-Gelände liegt ein solcher Pfeil, am Lönsweg, am Bürgerpark und ganz besonders fett eingezeichnet nördlich der Max-Planck-Straße, dort also, wo die Gärtnerei Lienhop ihren Sitz hat. Kaltluftschneisen werden mit diesen blauen Pfeilen bezeichnet.

Aktuelle Karte

Die Frage eben nur, welches Gewicht diese neue bunte Welt erhält. „Bei Bauleitplanungen ist es einer der Punkte, die wir berücksichtigen werden“, sagt Fachbereichsleiterin Birgit Koröde. „Klimaschutz spielt schon seit langem eine Rolle. Früher hatten wir dafür einen Lageplan aus den 90er-Jahren, jetzt haben wir eine aktuelle Planhinweiskarte.“ Schon vor vier Jahren hatte sich der Stadtrat per Beschluss zu den Klimaschutzzielen bekannt.

Zumindest zwei aktuelle Projekte sind bereits von der neuen Klimaschutz-Karte betroffen. Neben dem Baugebiet in Borstel auch die Erweiterungspläne der Vemag an der Weserstraße. „Diese Klimakarte wird jeder Entwicklung entgegenwirken“, mutmaßte schon Carsten Hauschild (SPD). „Das ist Irrsinn“, stellte Brennecke fest.

Die Verwaltung indes bemühte sich, die Aussichten zu relativieren. „Die Klimaauswirkung ist eines der Kriterien, das wir anwenden. Wir werden sie abklopfen, aber wir werden auch abwägen“, sagte etwa Stadtplanerin Stephanie Thies. „Manchmal kann es zu Konflikten kommen. Mehr Klimaschutz, mehr Lärmschutz, das sind gelegentlich schon mal Vorgaben, die sich ausschließen. Dafür müssen Lösungen entwickelt werden.“

Klimaanalyse für das Verdener Stadtgebiet

Nach eingehender Debatte geht allerdings nicht die gesamte Politik auf Abstand zu den neuen Plänen. Im Ausschuss war es lediglich Brennecke, der mit Nein stimmte. „Die klimatischen Bedingungen sind bei künftigen Planungen berücksichtigt. Das ist uns wichtig“, sagte Rasmus Grobe (Grüne). „Die Klimaschutzhinweise sind gewiss eine Herausforderung, aber es wird immer wichtiger, diese Aspekte zu berücksichtigen“, befand Michael Otten (SPD).

Auf zufälligen Erkenntnissen basiert die Klima-Hinweiskarte jedenfalls nicht. Ihr liegt die Klimaanalyse für das Verdener Stadtgebiet zu Grunde, das vom Hannoverschen Umweltconsulting Geo-Net entwickelt wurde. Mehr als hundert Seiten Kleingedrucktes. Schon darin tauchen alarmierende Ergebnisse auf, wie beispielsweise ein Blick auf die nächtliche Temperatur belegt. Da sind Schwankungen von bis zu fünf Grad zwischen etwa der Ortschaft Scharnhorst einerseits und der besonders belasteten Innenstadt sowie den Neubaugebieten in Dauelsen und am Osterkrug andererseits möglich.