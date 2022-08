Klimaneutral heizen: Pilotsiedlung gesucht

Klimaneutral heizen, dafür wird eine Pilotsiedlung im Kreis Verden gesucht. Die EU soll das Projekt fördern.

Verden/Achim – Am Ende soll eine Siedlung stehen, die auch jetzt schon ganz wünschenswert wäre. Keine Heizkosten, alles CO2-neutral. Und das sozusagen für einen ganzen Stadtteil. Ein solcher Vorstoß ist Bestandteil eines EU-Förderprogrammes, auf das sich jetzt die Landkreise Verden, Nienburg und Diepholz als „Zukunftsregion Mitte Niedersachen“ gemeinsam bewerben. Zumindest auf dem Papier hat das Projekt, das auf den Namen Wärmewende getauft wurde, schon ganz konkrete Formen angenommen. Einzelne Städte und Gemeinden können sich als Pilotgemeinde bewerben, es werden geeignete Siedlungen herausgefiltert, es wird geklärt, welche Technologien sich am besten eignen, und es wird eine besondere Frage beantwortet, die schon bei den Vorberatungen im Frühjahr Schlagzeilen auslöste. Der Wildwuchs bei den Wärmepumpen. Der eine Nachbar droht, dem anderen die Wärme unter dem Haus wegzuziehen. Als Lösung ist jetzt eine kommunale Wärmeplanung angedacht, die den Einsatz von Wärmepumpen reguliert. Bei der Siedlung, die in den Genuss einer solchen Wärmeversorgung kommt, ist nicht an ein Neubauviertel gedacht. Vielmehr geht es um Stadt- oder Ortsteile aus dem Bestand. Und die werden sogar teilsaniert. Als letzter Schritt ist nicht nur die Installation der Wärmequelle geplant, sondern auch noch deren Verknüpfung mit erneuerbarer Antriebsenergie. Am Ende soll die Erfahrungen der Pilotsiedlung allen Interessenten dienen.

Wohin die Reise gehen kann, zeigte bereits die Diskussion im Frühjahr. Unter anderem wurde eine Nachnutzung der Erdgas-Bohrlöcher in den drei Landkreisen ins Spiel gebracht. Über sie könne Wärme gefördert werden, zumindest solle ein solches Verfahren geprüft werden, hieß es damals.

Mit zwei Leitprojekten, neben der CO2-neutralen Beheizung von drei Pilotsiedlungen auch eine Bildungsoffensive zum Thema nachhaltiges Bauen, gehen weitere Projektansätze in den Handlungsfeldern „CO2-arme Gesellschaft und Kreislaufwirtschaft“ und „regionale Innovationsfähigkeit“ an den Start.

Das Gesamtprojektbudget der „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“ wird einer Mitteilung zufolge 12,5 Million Euro betragen. Damit können Fördergelder in Höhe von 5 bis 7,5 Millionen Euro beantragt werden. „Die Fördergelder von EU und Land werden die Landkreise und die Projektträger mit einem Betrag von 2,5 bis 3,75 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre kofinanzieren und damit wichtige Beiträge für den Klimaschutz und die regionale Innovationsfähigkeit leisten“, so Verdens Landrat Peter Bohlmann. Die Schlüssel dafür sind neben Fördergeldern eine intensive Zusammenarbeit über Landkreisgrenzen hinweg.

Die Basis bildet ein Zukunftskonzept, das gemeinsam mit dem Planungsbüro Sweco GmbH (Bremen/Hamburg) erarbeitet wurde. Mehrere Monate lang haben sich Spezialisten aus der Region in einem intensiven Prozess zusammengetan. In verschiedenen Workshops, Interviews und Fokusgruppen wurden die zentralen Herausforderungen der Region identifiziert und Lösungsansätze erarbeitet.

Das Projekt wird durch ein eigens eingerichtetes Regionalmanagement koordiniert und strategisch von einem Steuerungsgremium begleitet, dem neben den Landräten kommunale Vertreter sowie Wirtschafts- und Sozialpartner der drei Landkreise angehören. Das Steuerungsgremium wird mindestens zweimal pro Jahr zusammenkommen und im Konsens-prinzip gemeinsame Entscheidungen zur Umsetzung der Zukunftsstrategie treffen. Dies beinhaltet Entscheidungen zur Priorisierung von Projekten, Beantragung von Mitteln, Erteilung von Arbeitsaufträgen und Steuer-ung des Regionalmanagements.

Nienburgs Landrat Detlev Kohlmeier erwartet von der Einrichtung eines gemeinsamen Regionalmanagements für die Zukunftsregion positive Impulse für die Zusammenarbeit der drei Landkreise. Der Diepholzer Landrat Cord Bockhop betont, dass die „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“ einen gemeinsamen Lebensraum mit vielfältigen historischen sowie wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen als gemeinsame Basis darstelle. Auch die zukünftige Zusammenarbeit werde durch die vergleichbaren Strukturen sowie gleichmäßig verteilte Mittel- und Grundzentren und ein gemeinsames Verständnis der Zukunftsregion erleichtert. kra

