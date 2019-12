Ein kleines Licht soll die Welt heller und christlicher machen

„Mut und Frieden“ werden vom Dom aus weitergereicht

+ Wegen der Nässe wurde das Friedenslicht nicht vor, sondern im Dom verteilt. Foto: Niemann

Verden – Großer Empfang für eine kleine Flamme: Am dritten Adventssonntag ist das Friedenslicht aus Bethlehem auch in Verden angekommen. Das Licht hatten Pfadfinder vom Stamm Amelungen aus Bremen geholt, wo es bei einer Aussendungsfeier an Pfadfinder der Region weitergereicht wurde, damit es in ihre Heimatgemeinden weitertragen werde.