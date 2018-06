„Warum blühst du denn nicht?“ als Bilderbuch des Jahres gekührt

Kleiner Bär erfreut die Kinder

+ © Templin Kinderbuchautor Matthias Sodtke erzählte den Kindern von seinen beiden Hauptfiguren Nulli und Priesemut, einen Hasen und einen Frosch. Die Geschichten kamen bestens an und Sodtke hatte ebenfalls seinen Spaß. © Templin

Verden - Das Lieblingsbilderbuch des Jahres in Verden steht fest: „Warum blühst du denn nicht?“ von Autorin Katarina Macurová gefiel den Jungen und Mädchen aus 20 Kindertageseinrichtungen aus Verden am besten. Seit Januar arbeiteten sich die Kinder durch viel Lesestoff. Ihre drei Lieblingsbilderbücher kürten die Stadtbibliothek und die Buchhandlung Heine in einer Lesestunde.