„Kleine Talente können die Großen von morgen werden“

72 Jugendliche sind beim 35. Theatertreffen im Evangelischen Jugendhof in Verden

+ Wolfgang Blaffert und Sebastian Loske auf der Kleinkunstbühne im Theatercafé. - Foto: Schumacher

verden - 72 Jugendliche sind seit Dienstag auf den Spuren des Seeräubers Klaus Störtebeker. Zum 35. Mal geht das Theatertreffen der Evangelischen Jugend im Jugendhof am Sachsenhain in Verden über die Bühne. Die Akteure zwischen 14 und 23 Jahren wollen in sechs kleinen Arbeitsgruppen das Leben des berühmt-berüchtigten Freibeuters Störtebeker künstlerisch darstellen.

Doch die jungen Talente treffen sich nicht nur, um Theater zu spielen. Es geht auch darum, das Theater an sich kennenzulernen, zu spielen, zu machen, zu leben und zu lachen. Geleitet wird das viertägige Treffen von Wolfgang Blaffert, Referent im Landesjugendpfarramt Hannover. „Die meisten Jugendlichen kommen jedes Jahr wieder, weil ihnen das Treffen so gut gefallen hat“, erzählt Blaffert. „Doch wir proben hier nicht nur und spielen Theater, sondern sitzen auch gemütlich beisammen, kommen zur Ruhe und werden auch mal nachdenklich. Es geht hier eben auch darum, sich gegenseitig kennenzulernen.“

Das Theatertreffen findet jährlich, immer Anfang Januar, im Evangelischen Jugendhof am Sachsenhain statt. Die Themen variieren von Jahr zu Jahr. „Dieses Mal hat das Thema ja sogar einen Bezug zu Verden – es gibt hier ja die Störtebeker-Spende“, weiß Blaffert. Der Referent betreut bereits seit 2007 das Treffen, zehn ehrenamtliche Teamer unterstützen ihn bei der Arbeit mit den Jugendlichen.

Einer von ihnen ist Sebastian Loske aus Osnabrück. Der 23-Jährige studiert Oecotrophologie (Ernährungswissenschaften) in Münster und kümmert sich ehrenamtlich um das Theatercafé. „Dort sitzen wir abends oft zusammen, essen oder trinken was und schnacken miteinander. Zudem haben wir im Café eine Kleinkunstbühne. Da kann jeder, der Bock hat, ganz spontan was aufführen. Das sind ganz verschiedene Dinge wie Comedy, Gesang, Kleinkunst, Puppenspiel oder Poetry-Slam.“

Das Theatercafé wurde von den Jugendlichen entsprechend dem Thema dekoriert. Auch die Kapelle des Jugendhofs, die eine große Bühne hat, wurde eigens für die Theaterwoche abgedunkelt und hübsch gemacht. Dort herrsche nun eine besondere Atmosphäre, sind sich die Teilnehmer einig.

Wolfgang Blaffert ist stolz auf seine Schützlinge: „Wir wollen die Fähigkeiten der jungen Leute wecken. Es ist toll, zu erleben, wie Menschen aufwachen und sich was trauen. Wie sie in Kontakt mit anderen Menschen aus der Gruppe kommen und auf der Bühne Selbstvertrauen fassen. Vielleicht sehen wir kleine Talente, die die Großen von morgen werden könnten.“ Doch es gehe dabei nicht um Unterricht und Bewertungen – die Schauspieler sollen lediglich ermutigt und gefördert werden.

Die Akteure kommen aus der ganzen Region rund um Hannover. Aus Verden sei in diesem Jahr keiner dabei, in den Vorjahren immer so zehn bis zwölf, so Blaffert. Für die Kostüme sind die jungen Künstler selbst verantwortlich – sie werden von zu Hause mitgebracht oder vor Ort hergestellt. Was in den sechs verschiedenen Arbeitsgruppen zum Thema Störtebeker erarbeitet wurde, wird heute Abend, 20 Uhr, in der Kapelle des Jugendhofs vorgeführt. „Zu der Aufführung laden wir Leute ein, aber so lange Platz ist, kann jeder kommen“, sagt Blaffert.

Für das Theatertreffen kann sich jeder anmelden, der zwischen 14 und 27 Jahren alt ist und Lust hat, gemeinsam mit anderen etwas Künstlerisches auf die Beine zu stellen. Weitere Voraussetzungen gibt es nicht. Das viertägige Treffen kostet 70 Euro, übernachtet wird ebenfalls im Jugendhof am Sachsenhain. J mas