„Kleine Schwester“ in Wartestellung

Wie vom Klettergerüst aus können Allergastronomiegäste ihren Blick in die Ferne schweifen lassen. Lutz Brockmann und Angelika Repinski testen schon mal aus. Foto: wennhold

Verden - Von Erika Wennhold. Gerade erst abgebaut, um einer großzügigeren Lösung am Allerufer Platz zu machen, wird sie als Interimslösung doch wieder aufgestellt. Die ungeliebte „Würstchenbude“ am Rande des Allerparks. Investorin Angelika Repinski ist da kein Vorwurf zu machen. Sie hatte ein ortsansässiges Unternehmen mit dem Bau eines Pavillons beauftragt, um rechtzeitig zur Domweih eröffnen zu können (wir berichteten). Daraus wird nun nichts.

Weil es eben mehr als eine Würstchenbude werden soll, braucht das Projekt eine Baugenehmigung. Bei einem gemeinsamen Pressetermin vor Ort machte Bürgermeister Lutz Brockmann der Inhaberin des Cafés Lugenstein aber Hoffnung, dass es keine allzu lange Verzögerung geben wird. Die Absprachen mit der Stadt sind positiv verlaufen, Angelika Repinski hat einen Pachtvertrag über zehn Jahre bekommen und sich mit ihrem Konzept gegen zwei weitere Bewerberinnen durchgesetzt.

Zwar besteht das Gebäude wieder aus Containern, die bei Hochwasser abgebaut werden können, doch sie sind so großzügig bemessen, dass es nicht nur Innenplätze geben wird, sondern auch ein Obergeschoss mit Sitzplätzen und einem herrlichen Blick über die Aller. Bis zu 150 Personen soll Platz angeboten werden. Angelika Repinski: „Wir werden ganzjährig geöffnet haben.“ Der Montag ist Ruhetag. An den anderen Tagen wird von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein, am Wochenende und bei schönem Wetter auch länger. Doch um spätestens 22 Uhr muss Ruhe sein, um die Anwohner zu schonen.

Aus der früheren Sunshine Bar wird „Kleine Schwester“ in Anspielung auf das Café Lugenstein. Eine feste Mitarbeiterin wird die Gäste bewirten und Unterstützung von Aushilfskräften bekommen. Neben Kaffee und Kuchen soll es kleine Snacks, Getränke aller Art, Eis und natürlich Cocktails geben. Repinski: „Das gehört zu einem Beach Club nun mal dazu.“ Ebenso wie Liegestühle auf Strandsand und ein paar Plätze, die auf den Spielplatz ausgerichtet werden, damit Eltern ihre Kinder im Blick behalten können.

40 bis 50 Innenplätze werden ganzjährig und bei jedem Wetter ein reizvolles Ziel sein, auch wenn es stürmt oder schneit. Die sollen auch geschlossenen Gesellschaften zur Verfügung gestellt werden, etwa für Geburtstagsfeiern. „Je nach Lust und Laune der Gäste bieten wir drinnen, draußen und oben an“, so die Investorin.