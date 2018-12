Probe der BBS-Schüler: Der kleine Prinz in der Welt der Eitlen

Verden - Die Proben für Tanz macht Schule laufen auf Hochtouren und werden immer intensiver. Am Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr, ist es dann endlich soweit und „Der kleine Prinz“ nach der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry hat in der Verdener Stadthalle Premiere.

Insgesamt über 100 Mitwirkende aus sechs Verdener Schulen bereiten sich intensiv auf die zehnte Auflage des Gemeinschaftsprojekts von Tintenklecks Verden und Tanzwerk Bremen vor. Auch angehende Erzieher der Fachschule für Sozialpädagogik der BBS Verden sind darunter.

Angeleitet von Choreografin Johanna Schlösser tanzen die Fachschüler auf dem Planeten der nach Bewunderung lechzenden Eitlen. Dessen Bewohner sind ganz in ihrer Gefallsucht gefangen. Das Bild, das sie von sich selbst haben, ist vollkommen überzogen und irreal. Als der kleine Prinz auf der Suche nach der wahren Freundschaft den Planeten der Eitlen betritt, wollen sie auch von ihm bewundert, hofiert und unentwegt beklatscht werden. Als Bewunderer soll er in ihnen die schönsten, elegantesten und intelligentesten Menschen sehen, während sie sich über die liebenswerte Person des Prinzen achtlos und hochnäsig hinwegsetzen.

+ In der Rolle des kleinen Prinzen steht Janina im Mittelpunkt der Choreografie. © Niemann Die angehenden Erzieher schnuppern in diesem Projekt Praxisluft und sie haben dabei ganz offensichtlich auch richtig viel Spaß. „Es ist bereits das vierte Mal, dass die Fachoberschule mitmacht“, erzählt Lehrerin Kerstin Teuber-Engelking. Sie unterstützt Tanzprofi Schlösser während der Proben. „Der künstlerische Anspruch ist hoch. Ich bin total begeistert von dieser Truppe“, sagt Schlösser.

In der Projektarbeit mit Erwachsenen fühlt sie sich noch einmal besonders gefordert. „Diese Gruppe geht natürlich viel selbstständiger an die Aufgaben heran, als die jüngeren Teilnehmer aus den Grundschulen. Ich muss ihnen nur wenig Futter geben, sie erledigen vieles ganz allein und bereichern die Choreografie mit vielen eigenen Ideen“, sagt Schlösser.

Karten im Vorverkauf

Premiere des Gesamtwerks mit allen Gruppen ist am Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Tags darauf finden um 9 und um 11 Uhr zwei Schulvorstellungen statt. Für die Abendveranstaltung sind Karten im Vorverkauf vormittags im Büro des Tintenklecks erhältlich, außerdem in der Verdener Tourist-Information und in der Geschäftsstelle der Verdener Aller-Zeitung. Tickets für die Schulvorstellungen gibt es bei Projektleiterin Margarete Meyer unter marg.meyer@tintenklecks-verden.de

nie