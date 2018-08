Kleine und große Tiere: Tag der offenen Tür im Tierheim Verden

Blick hinter die Kulissen

+ © Wienken Freuen sich auf Gäste: Die kleinen Katzen im Tierheim zählen zu den Lieblingen der Besucher. © Wienken

Verden - Die Arbeit des Tierheims ist wichtig, anerkannt, bleibt allerdings vielfach im Verborgenen: „Wir wollen zeigen, dass unsere Einrichtung gar kein schlimmer Ort ist und dass unsere Aufgaben sehr vielfältig sind“, so Tierheimleiterin Heidi Seekamp. Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag, 2. September. Dann möchte sich das Tierheim in Verden-Walle wieder einmal der Öffentlichkeit präsentieren und lädt von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.