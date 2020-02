Kleiderspende für Bau von Zisternen

Verden - Von Markus Wienken. Ohne Wasser kann der Mensch nicht leben. Wer morgens duscht, sich Hände wäscht oder die Zähne putzt und dann Kaffee kocht, der dreht wie selbstverständlich den Hahn auf – und es fließt. Was hier normal ist, sieht in anderen Ländern ganz anders aus. So auch im Nordosten Brasiliens, wo große Trockenheit herrscht. Der Kolpingverein Verden, allen voran Christoph Gürlich, unterstützt seit über 20 Jahren die Region mit Geld, finanziert durch Kleiderspenden, mit denen Brunnen, sogenannte Zisternen, gebaut werden. „Und Hilfe ist dringend notwendig“, so Gürlich. Die nächste Spendenaktion läuft daher an.

Dass die Region Unterstützung braucht, macht Gürlich in einem Gespräch deutlich und beschreibt dazu ein Fallbeispiel: „Ich stelle mir vor, wir sind in der Ostertorstraße in Verden. Draußen herrscht eine Hitze von 35 Grad und mehr, und dann müssen wir zu Fuß sieben Kilometer laufen, um einen Kanister von einer offenen Wasserstelle zu holen. Konkret bedeutet das, sie müssten aus den Stadtmauern bis hinter Eissel oder Scharnhorst, nach Kirchlinteln oder in die andere Richtung bis zum Landwehrsee in Richtung Dörverden laufen.“

Was für die Menschen hier unvorstellbar, ist im Nordosten Brasilien, in der kleinen Stadt Flores im Bundesstaat Permambuco, an der Tagesordnung. „Tag für Tag müssen vor allem Frauen und Kinder seit Generationen das Wasser kilometerweit heranschleppen, Wasser, das verseucht ist und besonders bei Kindern Wurmerkrankungen und Hautgeschwüre verursacht und an denen viele der Kleinen sterben“, weiß Gürlich.

Hilfe in diesem Elend kann dennoch einfach sein und etlichen Menschen wurde bereits geholfen. Auch in Flores. „Für einige Familien ist wahr geworden, wovon viele seit Jahren geträumt haben“, erzählt Gürlich. „Sie haben sauberes Wasser. ,Agua santa’ nennen es die Leute andächtig, so kostbar ist es, so wertvoll, ein wahrer Segen.“ Es ist Hilfe, die ankommt, und sich rumspricht. Die Nachbarn hoffen, dass es auch für sie bald Zisternen gibt. 15 000 Liter Wasser fasst ein solcher Behälter aus Zement. „Darin wird das Wasser während der zweimonatigen Regenzeit gesammelt. Es reicht, um eine siebenköpfige Familie in der Trockenzeit von zehn Monaten zu versorgen“, erzählt Gürlich. Der Bau eines Brunnes koste lediglich 400 Euro. „Dank solcher Zisternen sind die Kinder gesünder und es gibt weniger Krankheiten.“

Die Verdener Kolpingfamilie unterstützt die Projekte und wer helfen möchte, kann das auf einfachstem Wege tun. „Wir sammeln Gebrauchtkleider, Tisch-, Bett- und Haushaltswäsche, Federbetten, Wolldecken und tragfähige Schuhe“, listet Gürlich auf. Der Erlös der Sammlung komme ausschließlich den Projekten zugute.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, der kann Altkleider und mehr am Samstag, 7. März, von 9 bis 11 Uhr, auf dem Parkplatz der Caritas, in der Josephstraße, abgeben. „Wir holen die Spenden aber auch gerne ab“, bietet Gürlich an. Gesammelt wird ganzjährig.

Info

Folgende Ansprechpartner stehen zur Abholung der Kleiderspende zur Verfügung: Willi Fiedler, Telefon 04231/61263, Christoph Gürlich, 04231/62411 oder Joachim Prumbs, 04231/61210.