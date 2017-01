KVHS-Programm: Klassiker und neue Trends

Verden - Das Programm der Kreisvolkshochschule Verden für das erste Halbjahr 2017 ist soeben erschienen. Wieder enthält es ein breitgefächertes Kursangebot aus Klassikern ebenso wie neuen Trends. Dr. Sabine Wahba, Leiterin der KVHS, Elvira Dienel, stellvertretende Leiterin, sowie die Programmbereichsleiterinnen Tatjana Stehmeier, Christiane Stürmann und Tomma Ahlers gaben gestern einen Überblick.

700 Kurse können in diesem Frühjahr/Sommer gebucht werden, das entspricht ungefähr der Zahl vom letzten Jahr. Insgesamt besuchten 2 016 knapp 15 000 Teilnehmer Kurse der KVHS Verden. Erteilt wurden 50 400 Unterrichtsstunden. „Das möchten wir auch 2 017 so fortsetzen“, so Dr. Wahba.

Nach wie vor sind unter den Kursteilnehmern Frauen mit 75 Prozent bei weitem in der Überzahl. Es gibt aber auch Angebote, die die Männer ansprechen. Als Beispiel nennt Elvira Dienel den Grillkurs mit Profikoch Ulrich Tiller. Den besuchten hauptsächlich Männer. Auch in diesem Jahr sind die „Tipps und Tricks für die Grillsaison“ wieder dabei. Für alle, die sich für die bessarabische Kultur interessieren, ist der passende Kochkurs neu im Angebot. Gekocht werden „Strudla und Krautsalat“ oder „Dampfnudla und Pfeffersoß“. Nebenbei erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über das Leben der deutschen Siedler in Bessarabien im 19. Jahrhundert.

Teilnehmer meist 30 Jahre oder älter

Die Statistik sagt, dass die meisten Kurse von Teilnehmern gebucht werden, die 30 Jahre und älter sind. In der jungen VHS werden aber auch Kurse für Kinder im Grundschulalter angeboten. Bei einem Tag im Wald können sie einen Schatz suchen oder andere Abenteuer erleben.

Der Bereich Deutsch und Integration ist mit zwölf Integrationskursen so gut vertreten wie noch nie. Erstmals werden die Teilnehmer im neuen Programm in ihrer Muttersprache, Farsi oder Arabisch angesprochen. „Wir haben eine ganze Palette von Maßnahmen, um die Menschen fit für den Beruf zu machen“, erklärt Tomma Ahlers.

Der „absolute Renner“ im Programm ist der Imkerlehrgang verrät Elvira Dienel. „Es ist ein immer stärkeres Bedürfnis der Menschen, die Bienen zu fördern“, weiß sie. Bei Teenagern seien Babysitterkurse sehr gefragt, ergänzte Tatjana Stehmeier. „Da haben wir eine Warteliste. Die jüngsten Teilnehmer sind zwölf bis 14 Jahre alt.“

Eine wichtige Säule des KVHS-Angebots sind Sprachkurse. Ganz neu: der Sprachkurs Farsi/Persisch für Einsteiger. „Gedacht ist er für alle, die mit Flüchtlingen arbeiten und sich mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhalten möchten“, so Dr. Wahba. Auch neu sind drei Mini-Workshops „Instant Spanisch“ und italienische Konversation am Wochenende: „Parliamo Italiano“.

„Angesprochen sind alle, die unter Druck stehen“

Tatjana Stehmeier hat Wochenend-Kurse auf dem Plan, in denen Schlüsselkompetenzen vermittelt werden. Themen sind beispielsweise Zeitmanagement oder der Umgang mit Stress: „Angesprochen sind alle, die unter Druck stehen, von der Hausfrau bis zum Topmanager.“

Für Berufsrückkehrerinnen interessant ist der Kurs „Teamassistentin“. Schwerpunkt ist der sichere Umgang mit den MS-Office-Anwendungen. „Gelernt wird an drei Vormittagen in der KVHS und Zuhause per Internet“, so Christiane Stürmann.

In Kooperation mit dem Zonta Club Verden findet an drei Vormittagen das Seminar für Frauen „Finanziell unabhängig? Ja gerne!“ mit interaktiven Vorträgen statt. Tomma Ahlers weist auf Exkursionen hin, etwa ins Studio zu Radio Bremen oder in die Kunsthalle in der Nacghbarstadt zur Ausstellung von Max Liebermann. - ahk

Weitere Informationen im Internet auf www.kvhs-verden.de.