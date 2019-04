Lutz Brockmann: „Klare Kante an der Aller“

Die Stadt Verden bekommt offenbar keine kalten Füße. Nach einigen Tagen des intensiven Schluckens hat Bürgermeister Lutz Brockmann nicht nur die Sprache, sondern auch den Optimismus in Sachen „Neue Stadtkante“ wiedergefunden. „Klare Kante an der Aller“ sagte er Freitag vor der Presse.

Verden – Wie berichtet, hatte die Hamburger Investorin BPD Immobilienentwicklung GmbH in dieser Woche der Stadt Verden mitgeteilt, dass sie die Projektentwicklung „Neue Stadtkante” in Verden mit sofortiger Wirkung beende. Maßgeblicher Anlass und Grund für die Entscheidung sei nach Angaben von BPD, dass „kein Betreiber und Endinvestor für das Hotel gefunden werden konnte, der die erforderlichen finanziellen Sicherheiten nachweisen kann”.

BPD habe laut Brockmann als einer von vier Ausgewählten bereits 2016 in einem Erwerberauswahlverfahren zur Umsetzung der Ziele des Rahmenplans Allerufer auf dem Grundstück am Blumenwisch aufgrund eines überzeugenden hochbaulichen Entwurfs nach einstimmigem Beschluss im Stadtrat den Zuschlag erhalten. In den zurückliegenden zwei Jahren habe der Investor erfolgreich die Änderung von Mietverträgen verhandelt und umfangreich in zahlreiche Fachgutachten und Vorplanungen für die „Neue Stadtkante“ investiert.

Siegerentwurf mit Tiefgarage

Der im Wettbewerb ausgewählte Siegerentwurf umfasse den Neubau eines modernen Lebensmittelmarktes für Rewe sowie weiterer Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und 73 Wohnungen in den beiden Obergeschossen. „Die Stellplätze sind in einer darunterliegenden Tiefgarage vorgesehen. Zwischen dem Norderstädtischen Markt und dem neuen Allerplatz ist ein Hotel vorgesehen. Der neue Allerplatz liegt windgeschützt im Bereich Blumenwisch und bietet leicht erhöht herrliche Ausblicke auf die Aller, die Allerwiesen und den Allerpark.“

Städtebaulich und gestalterisch füge sich der Bauentwurf für das neue Allerquartier gut in die Altstadt ein und bilde die „Neue Stadtkante“ entlang der geplanten Straße von der Reeperbahn zum Kreisel am Nordertor, so der Bürgermeister. Die Stadt Verden werde sich daher dafür einsetzen, dass der als Sieger aus dem Verfahren hervorgegangene Entwurf nicht in der Schublade verschwindet und möglichst zur Umsetzung kommt. Die Nutzungsrechte an dem Entwurf habe die Stadt sich vertraglich gesichert. Eine erste Aussprache zum weiteren Vorgehen ist direkt nach Ostern im Verwaltungsausschuss beabsichtigt.

Für das angrenzende städtische Gebäude Am Allerufer 8 zeichne sich nach vielen Jahren der Ungewissheit nun eine gelungene Entwicklung gemäß dem städtebaulichen Rahmenplan Allerufer ab. Die Stadt habe dem Land Niedersachsen einen Umbau zur Vermietung für die Verdener Justiz angeboten. Der Standort und der Gebäudezuschnitt seien ideal für die benötigten Erweiterungsflächen für die Staatsanwaltschaft. Der notwendige Grundsatzbeschluss hierzu werde am 25. April im Ausschuss für Finanzen und Vermögen beraten. Der Rat würde darüber abschließend in der Sitzung am 14. Mai entscheiden.