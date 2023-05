Klare Ansage der Stadt Verden an die Autofahrer im Kreisel

+ © wienken Der Nordertorkreisel am Verdener Johanniswall: Radfahrer haben Vorfahrt, müssen aber die Furt nutzen. So soll es überall in Verdens Kreiseln gelten. © wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Verden – Fährt er, oder fährt er nicht? Geht sie, oder bleibt sie stehen? Fährt es – in diesem Fall das Auto – oder bremst es ab? Wer sich in Verden im Straßenverkehr in oder an einem Kreisel bewegt, der sollte auf alles gefasst sein, allerdings nicht damit rechnen, dass alles läuft, wie es laufen muss. Verwirrung pur, weil unterschiedliche Regel gelten. „Wir arbeiten an einer Lösung,“, sagt Philipp Rohlfing, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Verden.

Es könnte schnell gehen: Nicht aufwendig umbauen, sondern Farbe auf den Asphalt und, wo es hapert, klare und deutlich sichtbare Regeln, so die Idee der Verantwortlichen. In Dauelsen, zum Beispiel, wo sich aus zwei Richtungen die Hamburger Straße mit Achimer Straße und der vergleichsweise kleinen Elisabeth-Selbert-Straße treffen, wird’s regelmäßig gefährlich, klappt es eigentlich nur, weil Autofahrer bremsen, obwohl sie nicht müssten. Denn grundsätzlich gilt, wer sich dem Kreisel nähert, aus welcher Richtung auch immer, muss mit dem Auto, will er in das Bauwerk fahren, andere Autos vorbeilassen, also Vorfahrt achten. Kommt kein Fahrzeug, geht’s weiter, auch dann, wenn sich Radfahrer oder Fußgänger von links oder rechts nähern. Beide müssen warten. Ist so markiert, durch ein Vorfahrtschild, findet aber selten bis gar keine Beachtung. Gefährlich für alle Beteiligten, insbesondere dann, wenn Radfahrer plötzlich kreuzen, der Autofahrer bremsen muss. Oder der Autofahrer gleich freiwillig hält, den Flitzer durchwinkt, um einen Unfall zu vermeiden. Der Radfahrer versteht’s, nicht aber ein nachfolgender Autofahrer hinter dem bremsenden Fahrzeug. „Es kommt da immer wieder zu brenzligen Situationen“, weiß Rohlfing. „Wir sind im Gespräch mit der zuständigen Straßenbaubehörde. Konsens ist, die geltenden Regeln im Stadtgebiet zu vereinheitlichen“, sagt Rohlfing.

Beispiel dafür soll der Nordertorkreisel sein. Ob Radfahrer oder Fußgänger, wer durch den Kreisverkehrsplatz – so der offizielle Name – will, auf den müssen Autofahrer warten. Ein eigener, markierter Fußgängerüberweg, daneben, ebenfalls weiß gestrichen, die Furt für die Radfahrer, machen sichtbar, wer wo rüber muss. Auch die Beschilderung rund um den Kreisel lässt keinen Zweifel daran, dass die Autofahrer vom Gas auf die Bremse müssen. Zwei getrennte Weg, da die Fußgänger, dort die Radfahrer heißt auch, dass die Radler fahren und nicht absteigen müssen.

Also umrüsten. Was am Nordertor gilt, soll auch an den Kreiseln Hamburger Straße und an der Eitzer Straße auf den Asphalt. Geht es nach Stephan Meier, Polizeihauptkommissar und Mitglied in der Unfallkommission, lieber heute als morgen. Meiers Beobachtungen decken sich mit Rohlfings: „Es kommt häufig zu Irritationen, insbesondere an den beiden Kreiseln, weil Radfahrer die Vorfahrt-Reglung nicht kennen oder sehen und denken, sie dürfen fahren. Anders die Autofahrer, die aus dem Kreisel fahren, eigentlich Vorfahrt haben, aber bremsen, obwohl es per Verkerszeichen anders geregelt ist.“

Kraut und Rüben pur, muss da Ordnung rein. Meiers Vorschlag: „An jeder Kreisverkehrszu- oder -ausfahrt einen Zebrastreifen. So wird klar, Vorrang haben Fußgänger und schiebende Radfahrer.“ Wenn Platz ist, so Meiers Vorschlag, sollte, wie am Nordertor, der Radfahrer über eine eigene markierte Furt radeln, also im Sattel bleiben dürfen. Unabhängig davon ist sich der Verkehrsexperte sicher: „Allein schon Markierungen und Beschilderungen sensibilisieren alle, die rund um und im Kreisel unterwegs sind. Das allein sorgt schon für mehr Sicherheit.“ Bleibt noch abzuwarten, was im Kreisel Osterkrug, vor der Einfahrt zum Magic Park, machbar ist. Auch das werde geprüft.

Da, wo möglich, soll markiert und neu geregelt werden. Schilder und Farbe sind bestellt. „Wir sind in Verhandlungen mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr“, wiederholt Rohlfing.

+ Was im und am Kreisel gilt, wird nicht immer deutlich. © Wienken, Markus