Klärschlamm nach Bremen oder Hildesheim

Verden – Die Verdener Kläranlage bleibt im Gespräch – entweder aufgrund der Havarie vor Jahren (wir berichteten) oder wegen des Klärschlamms. Werkleiter Uwe Gerdes hatte in der jüngsten Ratssitzung die nicht ganz einfache Aufgabe, eine weitere Ratsanfrage der CDU-Fraktion zu beantworten, in der speziell die Verschärfung der Düngeverordnung, aber auch die Verwendung des Klärschlamms thematisiert worden war.

Gerdes betonte, Ende September 2019 seien von der Bundesregierung weitere Vorschläge zur Anpassung der Düngeverordnung an die EU-Kommission gesandt worden, die dort jetzt geprüft werden. Fünf Bundesländer, darunter auch Niedersachsen, so Gerdes, hätten es versäumt, rechtzeitig einen Maßnahmenkatalog für ihre mit Nitrat hoch belasteten „roten“ Gebiete vorzulegen. Niedersachsen habe jetzt Vorschläge für die Ausweisung dieser Gebiete unterbreitet, zu der derzeit Stellungnahmen möglich seien.

Mit der Novellierung der Düngeverordnung sei in 2019 nicht mehr zu rechnen, sagte Gerdes weiter. Experten sprächen bislang vom Mai 2020. Denkbar sei, dass die Verschärfungen mit der Ausbringung im Herbst 2020 bereits greifen könnten. Der Werkleiter ließ in seinen Ausführungen ferner nicht unerwähnt, dass aus derzeitiger Sicht aufgrund der etwas entspannteren Marktsituation für das Jahr 2020 nicht mit einer Erhöhung der Entsorgungskosten für Klärschlamm gegenüber den Ansätzen des Jahres 2019 zu rechnen sei.

Wie geht es nun weiter, wie ist der aktuelle Stand? wollte die CDU-Fraktion überdies wissen. Laut Gerdes sei die Klärschlammverwertungsgesellschaft von neun Gesellschaftern im Frühjahr diesen Jahres gegründet worden. Die Projektsteuerungsleistungen zur Errichtung der Klärschlammverbrennungsanlage in Hildesheim seien zwischenzeitlich beauftragt worden. Die Aufnahme weiterer Gesellschafter sei im Rahmen der kommenden Gesellschafterversammlung Ende November geplant.

Der Verdener Werkleiter betonte zudem, dass die spezifischen Behandlungskosten je Tonne Klärschlamm sich weiter vermindern werden, je mehr Trockenmasse in der neuen Anklage verbrannt werde. Insofern habe ein Plus an Gesellschaftern auch Einfluss auf die Kosten, die von der Verdener Anlage zu tragen wären. Gerdes geht davon aus, dass die Hildesheimer Verbrennungsanlage vermutlich Ende 2024, eher Anfang 2025 ihren Betrieb aufnehmen werde.

Wann der erste Klärschlamm aus Verden in Hildesheim verbrannt werden könnte, wollte die Union in ihrer Anfrage ebenfalls wissen. Gerdes Antwort: „Zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme könnte der erste Klärschlamm in Hildesheim verbrannt werden.“ In der Betriebsausschussitzung vom 17. Oktober 2018 war der Werkleiter auch gebeten wordén, alternative Entsorgungsmöglichkeiten zu einer Klärschlammverbrennungsanlage in Hildesheim zu erarbeiten.

Gerdes sagte, es seien in erster Linie die Entwicklungen am Markt hinsichtlich der Errichtung weiterer Verbrennungsaktivitäten im näheren Umfeld von Verden verfolgt und diesbezüglich Gespräche geführt worden. Konkret liege aus Bremen für die Übernahme des Verdener Klärschlamms ab Mitte 2020 eine Preisindikation vor. koy