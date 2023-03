Großer Andrang beim Borsteler Kita-Flohmarkt

Alle packten mit an, sorgten dafür, dass der Kita-Flohmarkt in Borstel ein voller Erfolg wurde. © Förderverein

Verden – Endlich wieder! Nach mehrjähriger Unterbrechung öffnete der Förderverein des Kindergartens Verden-Borstel seine Türen für einen bunten Kinderflohmarkt. Werbung mit Flyern und im Internet, viele fleißige Angehörige, darunter Eltern und Großeltern, und etliche Sponsoren sorgten dafür, dass es in der Kasse ordentlich klingelte, freuten sich die Verantwortlichen, darunter auch der neugewählte Vorstand.„Wir haben noch viele weitere Ideen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dank der großen Unterstützung konnte der Flohmarkt so umgesetzt werden, wie es sich die Organisoren vorgestellt hatten. Trotz des nicht so schönen Wetters war der Markt gut besucht. Die Mitglieder vom Förderverein machten große Augen, als sie die lange Warteschlange vor dem Turnhalleneingang sahen. Zugleich machten sich die Erzieherinnen der Kita Borstel auf den Weg, durften auf Kosten des Fördervereins für die Kinder der Einrichtung shoppen gehen. Was dringend gebraucht wurde, hatten die Kinder auf einer Wunschliste notiert. Kein Zweifel, für strahlenden Kinderaugen dürfte angesichts der Überraschungen gesorgt sein.

Der Vorstand machte zudem Werbung in eigener Sache, kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste. Zudem konnten neuen Vereinsmitglieder gewonnen werden. In Planung ist darüberhinaus ein Herbstflohmarkt. Das offizielle Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben. Es werden Plätze in der Turnhalle und draußen auf dem Platz zur Verfügung gestellt.

Wer Interesse hat, dem Förderverein beizutreten, kann sich unter E-Mail foev-kita-borstel@gmx.de beim Vorstand melden. Auch Spenden für die Kita-Arbeit sind stets willkommen, Bescheinigungen werden ausgestellt. Der Förderverein des Kindergartens Verden-Borstel freut sich außerdem über jede Unterstützung, ob es Handwerker sind oder Attraktionen für Kinder, heißt es in der Pressemitteilung.