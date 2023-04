Goldpaar Nasri: Keine kirchliche Trauung vor 50 Jahren

+ © Haubrock-Kriedel Jutta und Montacer Nasri blicken auf 50 Ehejahre zurück. Die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Wehrstedt überbrachte Glückwünsche im Namen der Stadt. © Haubrock-Kriedel

Jutta und Montacer Nasri aus Verden feiern goldene Hochzeit. Zu Beginn ihrer Ehe hatten sie unter Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu leiden. Der damalige Dompastor verweigerte ihnen die kirchliche Trauung.

Verden – Auf 50 gemeinsam verbrachte Ehejahre konnten Jutta und Montacer Nasri gestern zurückblicken. Für den Goldbräutigam gab es sogar doppelten Grund zum Feiern, er wurde 73 Jahre alt. „Das habe ich extra so geplant, damit ich meinen Hochzeitstag nie vergesse“, schmunzelt er.

Montacer Nasri stammt aus Tunesien. In Frankreich und der Schweiz absolvierte er seine Ausbildung im Hotelfach. 1969 kam er nach Verden, er war damals der erste Araber im Landkreis Verden. Montacer Nasri fand eine Anstellung im Hotel Höltje.

Hier verkehrte auch seine spätere Ehefrau Jutta oft mit ihren Eltern oder ihren Freundinnen vom Rollschuhclub. Ihren zukünftigen Ehemann bemerkte sie jedoch zunächst gar nicht. Juttas Vater meinte jedoch, dass es für seine Tochter langsam Zeit zum Heiraten wäre. Gemeinsam mit einem befreundeten Hotelangestellten guckten sie sich Montacer Nasri als Heiratskandidaten aus und stellten ihn Jutta vor.

Der Funke sprang tatsächlich langsam über. Im Gespräch entdeckten die beiden, dass sie sogar beide in der Südstraße wohnen, sich aber nie bewusst gesehen hatten.

Bereits ein Jahr nach dem ersten Kennenlernen im Jahr 1972 wurde Hochzeit gefeiert. Kirchlich heiraten durften die beiden zu ihrem großen Bedauern jedoch nicht. „Ich hätte es sehr gern gemacht. Der damalige Dompastor hat es abgelehnt, uns zu trauen, weil ich Moslem bin“, sagt Montacer Nasri immer noch ein wenig traurig.

Nur eine Woche später traf er Pastorin Biermann bei der Arbeit im Hotel. Sie sagte, sie hätte sie sofort getraut. Die Nasris blieben aber bei der standesamtlichen Hochzeit und wurden trotzdem glücklich. „Böse waren wir uns nie lange“, versichert die Goldbraut.

Allerdings hatte das junge Paar am Anfang seiner Ehe unter Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu leiden. Einmal wurde Juttas Auto sogar mit roter Farbe beschmiert. „Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank verändert“, sagt die 75-Jährige.

Zwölf Jahre lang war Nasri im Hotel Höltje beschäftigt. Wegen Rückenproblemen machte er in Hamburg eine zweite Ausbildung zum Bürokaufmann. Es folgte in Bremen eine Prüfung zum Ausbilder. An der Bremer Berufsschule IBS leitete er dann für drei Jahre Kurse für kaufmännische Auszubildende.

Nasri, der neben Arabisch und Deutsch auch fließend Englisch und Französisch spricht, wollte eigentlich Dolmetscher werden. Da es aber nur eine Schule in Kaiserslautern gab, verwarf er diesen Gedanken wieder.

Jutta Nasri arbeitete nach der Hochzeit noch einige Jahre im Versorgungsamt im höheren Dienst. Als sich das lang ersehnte erste Kind ankündigte, gab sie ihre Arbeit auf. Sechs Jahre nach der Geburt der Tochter folgte noch ein Sohn. Auf beide Kinder und den Enkelsohn ist das Jubelpaar sehr stolz. Ihren Ehrentag verbrachten Jutta und Montacer Nasri gemütlich im Kreis der Familie.