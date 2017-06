„Ein Geburtstagsfest für Lieselotte“: Die lustige Kuh kommt am besten an

Kindergärten küren beliebtestes Bilderbuch des Jahres

+ © Haubrock-Kriedel Gespannt lauschten die Kinder den Abenteuern der Kuh Lieselotte. Illustrator Steffensmeier malt„Lieselotte“ in Windeseile auf das Papier. © Haubrock-Kriedel

Verden - Welches ist wohl das „beliebteste Bilderbuch des Jahres?“ Diese spannende Frage wurde jetzt in der Stadtbibliothek beantwortet. Im Januar stellten Bibliothek und Buchhandlung Heine Neuerscheinungen vor. Die ausgewählten Bilderbücher wurden in den nächsten Monaten reihum in 17 Kitas im Umkreis ausgeliehen. Denn wer, wenn nicht die kleinen Leser selbst, kann beurteilen, welches Bilderbuch am meisten Spaß macht?