800 Kilogramm Jungaale in die Weser entlassen

Maßnahme zur Sicherung des Bestandes

+ © Haubrock-Kriedel Die von der Aalfarm frisch angelieferten Fische werden auf die Weser gefahren. © Haubrock-Kriedel

Verden-Eissel - Mehr als 800 Kilogramm Jungaale wurden jetzt an der Panzerstraße in Eissel und an der Brücke in Uesen von Sportfischern in der Weser ausgesetzt. Allein in Eissel wurde fast eine halbe Tonne kleiner Aale in ihren neuen Lebensraum entlassen. Mit über 300 Kilo den Löwenanteil übernahmen dabei die Verdener Sportfischer.