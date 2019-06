Keks Freitag wächst

Werk in Schneverdingen gekauft

+ Diese Lösung ist eine Win-win-Situation.Anita Freitag-Meyer

Schneverdingen/Verden – Die Heidekeks GmbH, ein Unternehmen der Hans Freitag Gruppe in Verden, hat das Produktionswerk in Schneverdingen von der Bisquiva GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Bahlsen Group, gekauft. „Die Arbeitsplätze am Standort bleiben erhalten“ heißt es in einer Pressemitteilung der Hans Freitag Gruppe. Demnach erfolge die Übernahme der tatsächlichen Geschäftsführung unter der Firmierung Heidekeks GmbH voraussichtlich zum 1. November dieses Jahres.