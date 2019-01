Strohballen-Brand: Gericht verwirft Berufung von 28-jährigen Brandstifter

Verden - Von Wiebke Bruns. Die 12. Kleine Strafkammer des Landgerichts Verden hat Mittwoch die Berufung eines 28-jährigen Angeklagten aus Verden-Walle verworfen. Er hatte eine Verurteilung durch das Amtsgericht Verden zu zweieinhalb Jahren Haft wegen vorsätzlicher Brandstiftung angefochten.

In beiden Instanzen gelangten Staatsanwaltschaft und Richter zu der Überzeugung, dass der 28-Jährige am 5. September 2016 in Verden-Scharnhorst mehrere hundert Rundballen in Brand gesteckt hat.

„Wir sind überzeugt, dass es nur der Angeklagte gewesen sein kann“, hieß es in der mündlichen Urteilsbegründung. Detailliert erklärte der Vorsitzende Richter Daniel Hauschildt, warum die Kammer trotz Bestreitens und Widerrufs eines früheren Geständnisses zu dieser Überzeugung gelangt ist.

Beobachtungen des Bruders als wichtiges Indiz

Als ersten Punkt nannte er die Beobachtungen des Bruders des Geschädigten, der an jenem Abend an dem Lagerplatz in Neumühlen, unweit seines Elternhauses in Uhlemühlen, vorbeigefahren war. Er hatte dort einen Wagen parken sehen und seinem Bruder die Beobachtungen samt Kennzeichen in einer WhatsApp-Nachricht mitgeteilt.

Fast zeitgleich wurde der Geschädigte bereits von einem anderen Zeugen über das Brennen der Rundballen informiert. Erste Staatsanwältin Alexandra Stöber bezifferte den Schaden in ihrem Plädoyer auf insgesamt 27.000 Euro.

+ Der 28-jährige Angeklagte soll für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. © Archiv: Bruns „Wir schließen aus, dass es eine Verwechslung des Fahrzeugs gegeben hat. Der Zeuge hatte genau darauf seine Aufmerksamkeit gerichtet“, sagte der Vorsitzende. Zwar ist der Wagen nicht schwarz, wovon der Augenzeuge überzeugt war, sondern blau. Aber so tiefblau, dass man dies sogar auf manchen Fotos in der Gerichtsakte nicht klar erkennen konnte, hieß es weiter.

„Der Angeklagte hatte ein Motiv“, so Hauschildt. Kurz zuvor sei der 28-Jährige in die Verdener Feuerwehr eingetreten. „Er wollte sich beweisen.“ An jenem Abend war er als einer der Ersten beim Feuerwehrhaus, obwohl die Brandschützer gar nicht alarmiert worden waren. Nur der Versorgungstrupp soll angefordert gewesen sein.

Früh „Täterwissen“ preisgegeben

In dem später widerrufenen Geständnis gegenüber Polizeibeamten hatte der Angeklagte die Tat zugegeben und er habe dabei „Täterwissen“ preisgegeben. Er habe exakt gezeigt, wie er geparkt hatte, und an welchem Punkt des Rundballenlagers er mit einem Feuerzeug den Brand gelegt habe. Hauschildt nannte noch einige weitere Punkte und stellte am Ende fest: „Das passt alles in das Gesamtbild.“

Die Strafe sei angemessen. Ein minderschwerer Fall sei nicht in Betracht gekommen. Zudem hat der vorbestrafte Angeklagte noch zwei offene Bewährungen. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten hingegen Freispruch beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.