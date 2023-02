Verdener Eisenbahnfreunde kennen keine Winterpause

Die Aktiven der Verdener Eisenbahnfreunde hegen und pflegen die Diesellok V 22 „Magdeburger“, damit sie dem Kleinbahnexpress weiter zur Verfügung steht. © -

Die Verdener Eisenbahnfreunde bringen ihre Diesellok technisch auf Stand. Die ist mit ihren 48 Jahren nicht mehr die Allerjüngste.

Verden – Führerbremsventil, Sicherheitsventil, Steuerventil und Luftabsperrhahn heißen einige der Spezialbauteile in einer großen Kiste aus dem DB-Instandsetzungswerk in Fulda. Gedacht sind die meisten von ihnen für die Diesellok „Magdeburger“ vom Typ V 22. Die Zuglok des Verdener Kleinbahnexpress stammt aus der früheren DDR und ist mit 48 Jahren nicht mehr die Allerjüngste auf der Schiene:

Den undichten Stellen auf der Spur

Zuletzt bereiteten Undichtigkeiten an der Druckluftanlage und im Kühlwasserkreislauf den Museumsbahnern Probleme. Viel Arbeit für die Verdener Eisenbahnfreunde (VEF) für einen Winter, Bauteile müssen auseinandergebaut, gereinigt, ausgetauscht und mit neuen Dichtungen versehen werden.

Daniel, Lokführer aus Verden, und Torben, Baumaschinenführer aus Achim, haben das übernommen, aber diesmal ist mit Jens weitere Verstärkung angerückt: Wie die Lok kommt er aus der Nähe von Magdeburg und hilft immer dann aus, wenn größere Arbeiten anfallen. Jens hat zu DDR-Zeiten noch bei der Reichsbahn gelernt und kennt die Loktype und ihre konstruktiven Eigenheiten in- und auswendig.

Elektrik ist die Herausforderung

Eine andere Herausforderung ist die Elektrik: Die beiden Batterien entladen sich manchmal ungleichmäßig schnell, gerade bei Kälte und Nässe, denn leider muss die Lok in der Regel draußen stehen. Die beiden Elektriker im Unruhestand Axel und Andreas nehmen sich der Sache an. Sie dokumentieren die Leitungen, messen die Stromflüsse und grübeln über Strategien nach, wie man den Problemen beikommen kann. Dennis, der Vorsitzende des Vereins, hält sich an diesen Tag zurück: „Ich habe von Loktechnik zu wenig Ahnung und beschränke mich heute mal auf das Drumherum: chauffieren, wer gerade nicht mobil ist, fehlende Ersatzteile aus dem Lager in Stemmen holen, Mittagessen besorgen.“

Auch wenn die Eisenbahnfreunde momentan nicht mit ihrem Zug unterwegs sind, muss die „Magdeburger“ immer einsatzfähig sein, denn aktuell wird sie mietweise von einem Betrieb zur Ausbildung von angehenden Berufseisenbahnern genutzt. „Durch die Nutzung hat die Lok zwar auch einen höheren Verschleiß, trägt aber ihre Unterhaltskosten selbst. Eigentlich ist auch mal wieder ein neuer Lack fällig, aber Vorrang hat momentan die Technik“, so der Vorsitzende.

DL 4 DM: Wie ein Kunstwerk von Christo verhüllt ist der Motor der Diesellok DL 4. Sie soll nächstes Jahr wieder in Betrieb gehen. © Mellerowitz

Verden-Walsroder Eisenbahn stellt tageweise ihre Werkstatt zur Verfügung

Dankenswerterweise, darauf weist der Vorsitzende in seinem Bericht hin, stellt die Verden-Walsroder Eisenbahn den Hobby-Technikern tageweise ihre Werkstatt zur Verfügung, so dass sie im Trockenen arbeiten können. Längerfristig hat aber nur eine Vereinslok im VWE-Lokschuppen Platz, und das ist gegenwärtig die grüne Diesellok DL 4 auf dem Gleis nebenan: Sie ist eine denkmalgeschützte Originallok der Verden-Walsroder Eisenbahn und soll im nächsten Jahr zu ihrem 60. Geburtstag in Betrieb gehen.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt aktuell auf dem Motor, der aus Staubschutzgründen von alten Spannbettlaken verhüllt ist. Immer, wenn etwas Geld übrig ist oder Spenden eingehen, kommt eine aufgearbeitete Komponente hinzu: Anlasser und Lichtmaschine sind gerade aus der Instandhaltungswerkstatt zurück, Pleuel und Kolben wieder im Motor eingebaut. Als nächstes sind die Zylinderköpfe und die Einspritzpumpe an der Reihe, dann könnte der Motor nach 30 Jahren wieder seine ersten Probeläufe absolvieren.

Unbekannte beschmieren Waggons mit Graffiti

Wenn die DL 4 wieder fährt, wird sie die „Magdeburger“ vor dem Museumszug ablösen, denn die sechs bis acht Jahre Untersuchungsfrist sind dann wieder um. „Spätestens zur nächsten Hauptuntersuchung bekommt sie einen Neulack“, so Dennis Mellerowitz.

Leider müssen die Freizeit-Eisenbahner immer wieder Rückschläge hinnehmen: So wurden zwei Wagen des Museumszugs zwischen dem 27. und 30. Januar Opfer von Graffiti-Schmierereien. Der Schaden ist zwar überschaubar, aber die Arbeit zur Beseitigung wirft die Vereinsaktiven wieder um einen bis zwei Monate zurück. „Natürlich haben wir Strafanzeige gestellt. Für Hinweise zur Aufklärung der Straftat sind wir dankbar. Bis zum Saisonauftakt an Ostern werden die Schäden aber wohl wieder beseitigt sein“, ist Mellerowitz zuversichtlich. Der neue Jahresfahrplan für die Fahrten von Verden nach Stemmen ist bereits auf der Vereinshomepage www.kleinbahnexpress.de abrufbar.

Wer sich für die Aktivitäten der Museumsbahner interessiert, den Newsletter abonnieren oder gar mitmachen möchte, kann den Verein per E-Mail an info@kleinbahnexpress.de kontaktieren.