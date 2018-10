Wieder stürzt Frau auf Bahnhofsvorplatz: Keine Vorwarnung für Treppen

Wieder kam es auf dem Verdener Bahnhofsvorplatz zu einem Sturz an den Treppenstufen.

Verden - Von Volkmar Koy. Unglaublich, aber wahr: Sie wollten auf dem Aller-Radweg die Gegend erkunden, reisten mit dem Zug aus Hannover an und das Vorhaben endete auf dem Verdener Bahnhofsvorplatz. Wieder stürzte eine Frau wegen der gefährlichen Stolperfallen. Obwohl der Verwaltungsaussschuss die Umgestaltung mit Beeten beschlossen hatte, gab und gibt es noch nicht einmal eine provisorische Absicherung an den Treppen.

Das ist auch der Hauptvorwurf des betroffenen Ehepaares aus Hannover, das sich nach dem Vorfall im Internet über die Geschichte des umgebauten Bahnhofsvorplatzes informiert hatte. Vom Eingang aus betrachtet, sehe der Platz durchaus schön und anmutig aus, so die Hannoveraner. Lediglich die als Muster gekennzeichneten Treppenstufen würden aus diesem Sichtfenster schlicht nicht wahrgenommen. Als sie in Richtung Windmühlenstraße weiterziehen wollten, passierte es. Die Frau stürzte, zum Glück war nichts gebrochen.

Ihr Mann wurde da gestern schon deutlicher. „Keinen Tag länger kann die Situation so belassen werden“, sagte er, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte (ist aber der Redaktion bekannt). „Da stellen sich mir die Nackhaare hoch“, schimpfte er weiter und forderte umgehend provisorische Warnstreifen, die von oben, also aus Richtung Bahnhofsgebäude auch zu erkennen seien. Gerade Senioren und Nicht-Ortskundige nähmen das Ganze nicht als Gefahr wahr.

Wie berichtet, hatte der Verwaltungsausschuss beschlossen, die Treppenanlage am Eingang zum Verdener Bahnhofsgebäude mit vier Staudenbeeten umzugestalten. Damit würde die Funktion als Treppe entfallen. Mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) seien diese Änderungen vorbesprochen und der entsprechende Antrag zum Förderbescheid auf den Weg gebracht worden. Bekanntlich zahlt die LNVG einen Großteil der Umbaumaßnahmen am Verdener Bahnhof.

Projektleiterin Stephanie Weber machte gestern allerdings am Telefon nicht den Eindruck, als ob sie mit den Änderungen einverstanden wäre. Die Stufen hätten eine farbige Markierung und seien deshalb gut zu erkennen. Dennoch warte die Stadt jetzt auf die Genehmigung der vom Verwaltungsausschuss favorisierten Staudenbeete durch den Fördermittelgeber LNVG. Sobald die Genehmigung vorliege, „können wir loslegen“. Wahrscheinlich werde das aber erst im November geschehen.

FDP-Fraktionschef Henning Wittboldt-Müller, der die Kritik an den Treppenstufen immer wieder untermauert hatte, betonte, der Bürgermeister habe eine Vorwarn-Sicherungspflicht. Er sei juristisch nicht gut beraten, wenn er das schluren lasse, betonte der Liberale.