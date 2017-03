Keine Negativzinsen bei der KSK Verden

Verden - Angesichts der derzeitigen Niedrigzinsphase ließ sich die Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Verden, Silke Korthals, bei der Bilanz-Pressekonferenz zu einem durchaus bemerkenswerten Satz hinreißen. „Wenn wir mit Geld zugeschmissen werden, müssen wir uns wehren.“ Worte, die die Frage nach Negativzinsen beim Geldinstitut zwar noch verneinen lassen. „Wir wollen das nicht, aber...“

Was nicht ist, kann also noch werden. Für die KSK-Vorstandschefin, die zusammen mit ihren Kollegen Matthias Knak und Dennis Gläß das Jahr 2016 bilanzierte, nicht die einzige Herausforderung. Die zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen, der demografische Wandel sowie die rasant voranschreitende Digitalisierung machen der Kreissparkasse mit ihren 524 Mitarbeitern, davon 38 Auszubildende, durchaus zu schaffen.

„Wir investieren nicht nur verstärkt in neue digitale Angebote, sondern auch in unsere Geschäftsstellen vor Ort“, sagte Korthals. Im Juli des vergangenen Jahres sei zuerst die Geschäftsstelle Bierden in neue mit modernster Technik ausgestattete Räume umgezogen. Bereits vier Wochen später sei der Umzug der Geschäftsstelle Uphusen vom alten Standort in unmittelbarer Nähe zur verkehrsreichen Kreuzung Thalenhorststraße in den Uphuser Ortskern gefolgt. Die neuen Standorte seien für die Kunden verkehrsgünstiger gelegen. Die neu gestalteten Räumlichkeiten schafften eine frische und freundliche Atmosphäre und seien optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt worden. „Mit beiden Geschäftsstellen sind wir unseren Kunden ein Stück näher gekommen“, freut sich Silke Korthals. Dass die Kreissparkasse auch in Zukunft in ihre Standorte investiere, zeige der geplante Neubau in der Achimer Innenstadt.

Kreditvolumen wächst

Silke Korthals und ihre beiden Vorstandskollegen freuten sich über den guten Verlauf des Geschäftsjahres 2016 und sind mit dem Ergebnis zufrieden. „Unser Kreditvolumen ist in Summe um 77 Millionen Euro auf rund 2,3 Milliarden gewachsen“, berichtete Matthias Knak. „Die Kredite an Unternehmen bilden den wesentlichen Treiber des guten Wachstums.“ Privatkunden wurden knapp 152 Millionen Euro an Darlehen zugesagt, 24,9 Prozent weniger als im Vorjahr. „Ein Kaufpreisvolumen von 21,7 Millionen Euro im Immobiliengeschäft übertraf das erfolgreiche Vorjahr um 8,2 Prozent. Im letzten Jahr konnten wir 126 Immobilien vermarkten. Das sind 13 Immobilien weniger als im Jahr 2015, aber angesichts des nahezu leergefegten Immobilienmarktes fast ein Kunststück“, so Knak. Auch das Bauspargeschäft bleibt stark nachgefragt: 1 683 Verträge mit einem Volumen von 73 Millionen Euro wurden an die Landesbausparkasse (LBS) vermittelt.

„Wir unterstützen unsere Anleger dabei, vorteilhafte Möglichkeiten zur Anlage von Kapital zu finden. Beispielsweise Wertpapiere, die individuell vom Sicherheitsaspekt und Anlagehorizont auf die Präferenzen der Anleger abgestimmt werden können. Ziel ist es, einen Wertverlust der Kapitalanlage langfristig zu vermeiden“, erklärte Gläß. Die Anleger der Sparkasse erwarben Wertpapiere in Höhe von rund 93 Millionen Euro.

koy