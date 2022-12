Fischerhuder Doppelmord: „Keine Affekttat“

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Nach den Plädoyers hat der Angeklagte heute ein letztes Mal die Möglichkeit, sich zu äußern. © Bruns

Einen Tag vor den Plädoyers legt eine Sachverständige ihr Gutachten vor. Sie beurteilt den des Doppel- und versuchten Mordes angeklagten 65-Jährigen als voll schuldfähig.

Verden/Fischerhude – Voll schuldfähig ist nach Einschätzung einer psychiatrischen Sachverständigen der 65 Jahre alte Angeklagte, der am 28. Dezember vergangenen Jahres in Fischerhude zwei vollendete und einen versuchten Mord begangen haben soll. Nachdem am Dienstag das Gutachten vorgelegt wurde, sollen am Mittwoch die Plädoyers folgen.

Zeugin waren „keinerlei Ausfallerscheinungen“ aufgefallen

Die mit einem Kopfschuss schwer verletzte Frau war damals zu Besuch bei den 56 und 73 Jahre alten Getöteten, als der Angeklagte dort nachmittags aufgetaucht sein soll. Die damals 53 Jahre alte Bremerin hatte mit dem 65-Jährigen gesprochen und davon ausführlich in dem Prozess berichtet. Der Zeugin seien „keinerlei Ausfallerscheinungen“ aufgefallen. „Weder ein unsicherer Gang, noch Auffälligkeiten in der Sprache“, fasste die Sachverständige zusammen.

„Wenn ich davon ausgehe, dass die Zeugin die Wahrheit gesagt hat, und wenn ich sehe, wie stringent die Abläufe während der Tat waren“, verdeutliche die Psychiaterin, war es ein „gezieltes, geplantes Vorgehen“ und „keine Affekttat“. „Aus psychiatrischer Sicht gibt es keine Hinweise auf eine Einschränkung der Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit.“

Rache gilt als Tatmotiv. Wie ausführlich berichtet, war der Angeklagte nach seiner Insolvenz mit seiner Lebensgefährtin und den zwei gemeinsamen Kindern auf einem Gestüt in Wehldorf untergekommen. Der Eigentümer, es handelt sich um Bruder beziehungsweise Sohn der Getöteten, hatte ihn dort aufgenommen. Wenige Wochen vor der Tat soll der Gestütsbesitzer den Angeklagten vom Hof geworfen haben.

Führten Kränkungen zu der Tat?

Das Zerwürfnis der Männer, ob wegen Geld oder einer möglichen Affäre, ändert nichts an der Einschätzung der Sachverständigen. Nach der Zwangsversteigerung habe der Angeklagte dies als weitere Kränkungen empfunden. Habe er sich doch zuvor erhofft, mit Hilfe seines neuen Freundes wieder auf die Füße zu kommen, so die Beurteilung der Sachverständigen.

„Höhepunkt war dann tatsächlich, in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion des Hofes verwiesen zu werden“, verdeutlichte sie. „Nach Weihnachten war er auf sich alleine gestellt“, sagte sie über den Angeklagten.

„Dass jemand als Geschäftsmann nicht erfolgreich ist, insolvent geht, das passiert leider im Leben“, so die Psychiaterin. Aber deshalb sei „die Einsichtsfähigkeit in das Unrecht zweier Tötungsdelikte und eines versuchten Tötungsdeliktes nicht eingeschränkt oder aufgehoben.“

Frage einer Persönlichkeitsstörung bleibt unbeantwortet

Um die Frage einer möglichen Persönlichkeitsstörung beurteilen zu können, hätte sie den Angeklagten explorieren müssen, doch dies hatte der 65-Jährige abgelehnt. So eine Störung könnte etwas an ihrer Beurteilung ändern, sagte die Expertin. „Aber es müsste klarer sein, aus welcher Tatmotivation er gehandelt haben könnte.“ Doch der Angeklagte schweigt. Ob sein früheres Geständnis verwertbar ist, wird die Kammer wohl erst im Urteil entscheiden. Nach den für heute geplanten Schlussvorträgen bekommt der 65-Jährige nach rund 30 Verhandlungstagen ein letztes Mal die Gelegenheit, sich zu äußern.