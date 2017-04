Volksbanken-Fusion gescheitert

Landkreis - Jetzt wird es doch nichts mit der geplanten Fusion der drei Volksbanken Aller-Weser, Nienburg und Steyerberg. Wie die drei regionalen Bankhäuser am Montag mitteilten, verfolgen derzeit lediglich die beiden Volksbanken im Raum Nienburg ihren Zusammenschluss weiter.

Für die Verbindung mit dem Nachbarn im Verden-Hoyaer Raum seien die Ansichten aber doch noch zu unterschiedlich gewesen, berichtete der Vorstand der Volksbank Aller-Weser, Wolfgang Dreyer, am Montag auf Nachfrage.

Zusammenschlüsse werden in Zukunft Thema bleiben

„Wir haben keinen Streit an der Weser“, kommentierte Dreyer das Verhandlungsergebnis. Dennoch wird sein Haus in diesem Bund nicht der dritte sein. „Die Verhandlungen wurden von Anfang an so geführt, dass auch eine Zweierkonstellation dabei herauskommen konnte“, erklärte der Bankvorstand. Nienburg und Steyerberg seien sich einig geworden und bereits im Juni würden sich die Vertreterversammlungen mit der Fusion befassen.

„Ein Konzentrationsprozess mit Zusammenschlüssen zu größeren Banken wird weiterhin relevant und erforderlich sein.“ Das ist Dreyer bewusst. Und die Faktoren, die dazu führen auch: „Die schwierigen Rahmenbedingungen im Bankenmarkt, veränderte Kundenanforderungen und die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche zwingen alle regional orientierten Banken dazu, einen Um- und Anbau der bestehenden Leistungen und Strukturen vorzunehmen.“

„Das Zusammengehen zu größeren Einheiten mit Nachbargenossenschaften ist deshalb unverändert ein guter Weg, um in einer anderen Größenordnung die Bank zukunftsfähiger im Leistungsangebot zu machen und gleichzeitig auch Synergieeffekte zu nutzen. Diese Ausgangssituation gilt unverändert auch für die Volksbanken Aller-Weser, Nienburg und Steyerberg. Trotzdem wird die Fusion der drei Banken nicht wie geplant umgesetzt“, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung.

Strategische Partnerschaften

Offen ließ Dreyer aber, ob es zu einem späteren Zeitpunkt zu engeren Verbindungen zwischen den genossenschaftlichen Banken kommen könnte. Für das Erste hätten die drei Verhandlungsparteien aber immerhin gemeinsame Projekte geplant, im Bereich der Informationstechnologie etwa.

„Strategische Partnerschaften“ kündigt die Pressemitteilung an. Die guten Vorarbeiten bei den Gesprächen der drei Banken auf der Ebene der Vorstände und Führungskräfte würden nicht ungenutzt bleiben. Zum einen seien sie die Grundlage für den Zusammenschluss der Volksbanken Nienburg und Steyerberg und zum anderen könne die Volksbank Aller-Weser die Ergebnisse für die nachhaltige Stärkung ihrer Marktposition nutzen.

