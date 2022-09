Inzidenz im Landkreis Verden sinkt weiter: Kein Limit für Corona

Von: Ronald Klee

Reisen ohne Beschränkungen: Warnungen vor Variantengebieten gibt es aktuell nicht. © dpa/Parssons

Die Haupturlaubszeit neigt sich dem Ende entgegen. Doch im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als viele Reisende das Virus aus dem Urlaub mitbrachten, ist die Situation entspannt. Das bestätigt Amtsärztin Jutta Dreyer vom Gesundheitsamt Verden. Entwarnung gibt sie dennoch nicht: „Niemand weiß, was der Herbst bringt.“

Landkreis – Vor einem Jahr brachten viele noch das Virus aus dem Urlaub mit. Die Folge war, dass zum Ende der Sommerferien schon die Infektionszahlen anfingen zu steigen. Ein ähnlicher Effekt war in diesem Jahr bislang nicht zu beobachten. Reise-rückkehrer spielen in den Berichten aus dem Gesundheitsamt bislang keine Rolle. Und auch die Inzidenzzahlen, so scheint es, sind in der gesamten Region auf einem stetigen Sinkflug. „Aber Corona ist nicht vorbei und niemand weiß, was der Herbst bringt“, sagt Amtsärztin Jutta Dreyer.

Seit Mittwoch, 1. Juni, um 0 Uhr, gibt es keine Hochrisikogebiete mehr. Das klingt nach Entwarnung, das Ende des hohen Risikos sich anzustecken, ist aber nur der Hinweis auf das Inkrafttreten der „Fünften Änderungsverordnung der Coronavirus-Einreiseverordnung“. Die Verordnung hat eigentlich nur den offiziellen Sprachgebrauch geändert. Künftig gibt es nur noch die Kategorie „Virusvariantengebiet“, informiert das Robert-Koch-Institut.

Virusvariantengebiete können demnach Regionen sein, in denen eine Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 verbreitet aufgetreten ist, die nicht zugleich in Deutschland verbreitet auftritt. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre muss man davon ausgehen, dass trotzdem die Mutation nicht auf Dauer fernzuhalten ist. Deshalb wagt auch Jutta Dreyer keine Prognose für den Herbst: „Das Infektionsgeschehen für den Herbst und Winter lässt sich nicht vorhersehen. Das RKI sagt derzeit keine anderen Entwicklungen vorher. Dennoch, das haben uns die Jahre der Corona-Pandemie gelehrt, kann sich das auch sehr schnell ändern.“

Anlass für die Änderung der Gebietsbezeichnung war nicht etwa eine Schönfärberei und die Änderung der Namenskärtchen, um das bedrohliche „Risiko“ aus der Bezeichnung zu entfernen. „Vor einem Jahr hatten wir keine Omikron-Variante. Diese wesentlich ansteckendere Variante ist zurzeit absolut vorherrschend. Das bestätigt auch das RKI“, erklärt Jutta Dreyer. Die Lage sei damals eine andere gewesen und deshalb wirkten damals die Inzidenzwerte, die auf einem Drittel des heutigen Niveaus lagen, mindestens so bedrohlich wie die aktuellen.

Erneut beruhigt das Berliner Institut auch, dass die vorherrschende Omikron-Variante überwiegend milde Krankheitsverläufe bewirkt: „Mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigt sich, dass die Fähigkeit dieser Variante eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend ist im Vergleich zu den vorherigen vorherrschenden Varianten.“

Ganz so scharf wie vor einem Jahr ist mittlerweile aber die Beobachtung des Pandemie-Geschehens generell nicht mehr. So sind mit der exponentiellen Entwicklung im vergangenen Jahr im Herbst nicht nur die flächendeckende Kontrolle der Verdachtsfälle mit PCR-Test aufgeweicht worden. Grund war die große Zahl der Fälle und die Überlastung der Labore. Auch die amtlich angeordnete Isolierung nach einer lückenlosen Nachverfolgung der Infektionsketten konnten die Behörden angesichts der Flut von positiven Tests nicht durchhalten. Quarantäne wurde zu einem Gebot der Vernunft des Einzelnen und seiner Verantwortung für die anderen in seinem Umfeld.

Und so brauchen Einreisende grundsätzlich auch keinen Nachweis mehr, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, wenn sie nicht aus einem Virusvariantengebiet zurückkehren. „Das Gesundheitsamt kann nicht mehr erkennen, ob es sich bei Infektionen um Reiserückkehrer handelt, weil keine Nachverfolgung mehr durchgeführt wird“, berichtet Jutta Dreyer.

Die Einstufung von Virusvariantengebieten erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium, berichtet das RKI.

Praktisch bedeutet das für alle Reisepläne und alle Reisenden, die von den verschiedensten Weltgegenden zurückkehren, dass sie aktuell kein böses Erwachen aus dem Urlaubstraum befürchten müssen: „Derzeit bestehen keine Covid-19-bedingten Reisewarnungen“ verkündet das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite.

Den Reisenden bleiben deshalb auch die Pflichten der Rückkehrer aus solchen Gebieten erspart: „Für eine Einreise aus einem Virusvariantengebiet müssen Sie über einen negativen Covid-Testnachweis (PCR, PoC-NAT oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) verfügen, der höchstens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden ist.“ Im Prinzip wäre auch eine 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer aus Variantengebieten einzuhalten.