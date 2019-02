Kein bisschen leise

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. Der erste Clubabend des neuen Jahres des Vereins Verdener Jazz- und Bluestage mit Schlagzeuger Rolf Thiele und seiner Band Generation Blues sprengte alles bisher Dagewesene. Im kleinen Saal der Stadthalle standen die Menschen dicht gedrängt, um das Konzert zu Thieles 60. Bühnenjubiläum zu erleben.

Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht, Klaus Bormann (Bass/Gesang), Karsten Grewe (Piano/Orgel/Gesang), Rolf Thiele (Schlagzeug/Gesang) und Florian Wolbers (Gitarre/Gesang) sprühten nur so vor Spielfreude und boten ihrem Publikum einen besonderen Abend.

Ursprünglich sollte das Konzert wie üblich im Kult stattfinden. Dem Vereinsvorsitzenden Volkmar Koy schwante allerdings schon, dass es dort zu eng werden könnte. So wurde kurzerhand der Umzug in den kleinen Saal der Stadthalle beschlossen. Mit einem derartigen Ansturm hatte aber auch Koy nicht gerechnet. „So etwas habe ich noch nie erlebt, bei 250 Gästen haben wir aufgehört zu zählen“, sagte er überwältigt.

Schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn war der Saal rappelvoll und immer noch mehr Gäste strömten herein. Bevor Generation Blues dann aber loslegten, ließ es Koy sich nicht nehmen, Rolf Thiele, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, zu seinem 60. Bühnenjubiläum zu gratulieren. In vielen Bands habe er während dieser Zeit als Schlagzeuger gespielt. „Auch wenn sich sein Aussehen mit den Jahren verändert hat, seine großartige Technik ist die gleiche geblieben“, würdigte Koy den Jubilar. Den mitgebrachten Blumenstrauß bekam dann aber Thieles Ehefrau.

Die Band eröffnete das Konzert mit einem Blues von Miles Davis. Gewidmet war dieser dem vor wenigen Tagen verstorbenen Verdener Vollblutmusiker Friedel Petras. Weiter ging es mit dem Klassiker von John Mayer „I´m gonna find another you“ und das Publikum kam langsam in Fahrt. Bei Fats Dominos „Kansas City“ wurde die Spielfreude der Band richtig deutlich. Dass es im Saal wirklich sehr eng war, tat der Stimmung keinen Abbruch, das Publikum jubelte und ging begeistert mit.

In den folgenden drei Stunden zeigte Generation Blues die ganze Bandbreite ihres Repertoires. Jedem Song drückten sie ihren eigenen Stempel auf, mal etwas mehr Blues, dann wieder jazzig oder rockig. Ein Klassiker jagte den nächsten. Auch deutsche Texte wurden gesungen. „Fly me to the Moon“ erklang mit dem Text von Roger Cicero, „Sitting at the Dock of the Bay“ heißt in der Version von Stefan Gwildis „Mitten vorm Dock Nr. 10“. Die eingängige Version von Eric Claptons „Leila“, bei der Gitarrist Florian Wolbers einmal mehr glänzte, wurde ebenfalls vom Publikum begeistert bejubelt. Ebenfalls kein Halten mehr gab es bei „Mustang Sally“. Man sah und hörte, dass die vier Musiker an diesem Konzert genauso viel Spaß hatten wie das Publikum. Alle waren in Hochform und Rolf Thiele stand seinen jüngeren Kollegen in nichts nach.

Nach der Pause gab es mit „Route 66“ den Song, auf den schon viele gewartet hatten. „Johnny B Goode“, der Huey Lewis Hit „Power of Love“, das rockige „Are you ready“ oder die „Great Balls of Fire“, sorgten dafür, dass niemand ruhig stehen bleiben konnte. Aber auch die ruhigeren Stücke wie „Nights in white Satin“ oder Chris Isaaks „Wicked Games“ trafen den Nerv des Publikums. Ein Höhepunkt war auch Santanas „Samba pa ti“, die durch einen überraschenden Tempowechsel mitten im Stück einen ganz anderen Charakter bekam. Als Blues Generation sich nach drei Stunden verabschieden wollten, waren die Gäste nicht einverstanden und forderten lautstark eine Zugabe. „You´re wonderful tonight“ hieß es zum Schluss. Aber auch danach wollten viele immer noch nicht nach Hause.