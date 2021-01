Kehrtwende: Impfstart im Kreis Verden am Montag

+ © imago images / VCG 1000 Impfdosen sollen ab Montag in den Landkreis Verden geliefert werden. © imago images / VCG

Verden/Achim – Der Landkreis Verden wird nicht beim Start der Corona-Impfungen hinterherhinken müssen. Die Kreisverwaltung bestätigte am gestrigen Neujahrstag auf Nachfrage, auch die Region im Raum Achim/Verden werde ab Montag beliefert. Landrat Peter Bohlmann: „Wir haben noch am Mittwochabend die Informationen erhalten, dass in den Landkreis Verden wie in die anderen 38 bisher unversorgten Impfzentren in Niedersachsen ab Montag 1000 Impfdosen geliefert werden sollen.“