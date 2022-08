Kaufrausch in Verden und der Run auf die vielen Bücher

+ © Florian Adolph Kaufrausch – bei der Julius-Veranstaltung suchen Kinder Bücher aus, die in die Stadtbibliothek kommen. © Florian Adolph

Der Julius-Club bietet Kindern und Jugendlichen Lesestoff und Veranstaltungen. Bei einer davon suchten sie Bücher für die Stadtbibliothek Verden aus.

Verden – „Es sind mehr Anmeldungen beim Julius Club als letztes Jahr“, sagt Janina Jordis von der Stadtbibliothek Verden. Julius steht für: „Jugend liest und schreibt“. Seit 2007 vermittelt das Sommerferienprogramm des Clubs Kindern und Jugendlichen die Lust am Lesen mit Büchern und Veranstaltungen von und in der Stadtbibliothek Verden.

Bis zum ersten September läuft der Julius Club noch. Insofern ist es ein guter Zeitpunkt, um nach einem Zwischenbericht zu fragen und nebenbei in eine der Veranstaltungen, dem „Kaufrausch“, reinzuschauen.

Der Club wurde am ersten Juli von der Stadtbibliothek Verden mit einer Veranstaltung begonnen. „Die Eröffnungsfeier war gut besucht“, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Jordis. Es wurden dabei die 100, von einer Jury ausgewählten Bücher, für den Sommerleseclub enthüllt.

+ Vor der Buchhandlung lesen Kinder in die Bücher rein. © Florian Adolph

„Dann ging er los, der Run auf die Bücher“, sagt Jordis. „Jedes Jahr stürmen die Kinder auf die Titel. Das zeigt, dass noch großes Interesse am Lesen besteht.“ Welche Bücher von den 100 am beliebtsten waren, möchte die Bibliotheksmitarbeiterin aber noch nicht verraten. Das Geheimnis werde erst bei der Abschlussveranstaltung gelüftet. Bei der Eröffnungsfeier gab es dann auch eine Tombola, bei der Scherzartikel verlost wurden.

Die ausgewählten Buchtitel werden auch laut Bibliotheksmitarbeiterin Gwen Sühsmann bislang gut nachgefragt. Wenn die jungen Leser mindestens zwei der Bücher lesen und den Bewertungsbogen dazu ausfüllen, bekommen sie am Ende ein Diplom. Ab fünf gelesenen Büchern gibt es sogar das Julius-Viellese-Diplom. Laut den Veranstaltern wird die Vorlage einer solchen Urkunde bei einigen Schulen positiv im Schulzeugnis vermerkt.

Bis zum ersten September sind im Rahmen des Julius- Club auch noch Veranstaltungen geplant. „Die Termine werden überwiegend gut angenommen“, sagt Gwen Sühsmann. „Aber es könnten ruhig noch mehr Kinder kommen.“

Eine der sicherlich interessantesten Veranstaltungen stand unter dem Motto „Kaufrausch mit Blick hinter die Kulissen“. Hierbei trafen sich Kinder und Jugendliche in der Buchhandlung Vielseitig um Bücher auszusuchen, die für die Stadtbibliothek Verden gekauft werden sollen. „Diese Bücher bringen wir dann mit den Kindern in die Bücherei, vergeben zusammen mit ihnen Signaturen und schlagen sie in Folien ein“, sagt Janina Jordis. Somit konnten die Kinder den Weg von der Buchhandlung bis in die Regale der Bücherei live miterleben und daran teilhaben. Der Förderkreis stellte dafür 300 Euro für die neuen Buchtitel zur Verfügung.

+ Die Bücher binden sie dann in Folien ein. © Stadtbibliothek Verden

Die Buchhandlung Vielseitig war an diesem Tag gut besucht von den kleinen Leseratten. Auf die Frage, ob sie schon an anderen Julius-Club-Veranstaltungen teilnahmen ,melden sich zwei von ihnen. „Ich war bei den VR-Brillen mit dabei“, sagt Anna. „Ich beim Kletterpark“, ergänzt Jona. Dann drehten sie sich wieder zurück zu den Bücherregalen zum Stöbern. Die jungen Leser guckten auf die Cover, lasen die Klappentexte oder setzen sich vor Buchhandlung, um sich in die Werke einzulesen. Ab und zu kam die Frage an Janina Jordis, ob die Stadtbibliothek dies oder das Buch schon hätte. Schnell fanden die Kinder passenden Lesestoff.

Die junge Lieke zum Beispiel interessierte das Buch: „Tokyo Ever After“. „Es geht um eine japanische Prinzessin. Ich mag japanische Kultur, daher finde ich das interessant“, sagte sie. Joschka wählte einen Sammelband von den Drei Fragezeichen. „Ich les die Drei Fragezeichen gerne und hör die Hörspiele“, sagte er als Begründung.

Zu ihrer Wahl, des Titels „Signs of Magic“, sagt Anna: „Es ist Fantasy. Ich habe den Klappentext gelesen und der war interessant.“ So wurde erst einmal gesammelt. Am Ende musste laut Janina Jordis noch geschaut werden, ob sie in ihrem Budget geblieben sind oder einige Bücher aussortiert werden müssten.

Bei der Buchhandlung Vielseitig war man natürlich erfreut über den Besuch. „Wir finden es immer gut, wenn sich junge Leute für das Lesen interessieren“, sagt Mitarbeiterin Janine Heidorn.

Die Verdener Aller-Zeitung hat auch bereits über andere Veranstaltungen des Julius Club berichtet. Zum Beispiel als Jugendliche mit der VR-Brille in die virtuelle Realität eintauchen konnten. Es werden auch beispielsweise noch Gaming-Veranstaltungen stattfinden. Bei denen herrscht laut Gwen Sühsmann die größte Nachfrage. Janina Jordes ergänzt später, dass auch das Late-Night Gaming, wo Brett- statt Videospiele gespielt werden, sehr beliebt ist.