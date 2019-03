Schutzstab des Landkreises Verden probt den Katastrophenfall

Übung des Ernstfalls

+ © Landkreis Verden Der Katastrophenschutzstab des Landkreises probte den Ernstfall. © Landkreis Verden

Landkreis – Eine ungewöhnlich starke Grippewelle mit massenhaft Erkrankten und vielen Toten, dazu ein Mangel an ärztlichem sowie pflegerischem Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Apotheken – das waren die Rahmenbedingungen einer Krisenübung zum Thema „Menschliche Gesundheit“, die der Katastrophenschutzstab des Landkreises Verden in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes jetzt im Kreishaus durchführte.