Domweih 2023: Mit 4 G in den Verdener Himmel

Von: Katrin Preuß

Teilen

Alles so schön bunt hier: Jörn Gätjen und Patrick Düsselbach (r.) mit dem Infomaterial der Schausteller. Inzwischen liegen schon die ersten Bewerbungen für 2024 vor. © Preuß

Die Domweih 2023 bietet neue Fahrschäfte für echte Adrenalin-Junkies. Aber auch Klassiker wie Riesenrad und Autoscooter fehlen nicht.

Verden – Zwei dicke Ordner liegen vor Marktmeister Patrick Düsselbach und seinem Kollegen Jörn Gätjen vom städtischen Fachbereich Sicherheit und Ordnung auf dem Tisch. Hochglanz-Prospekte in knallig bunten Farben ragen heraus. Hochwertiges Werbe- und Infomaterial von Fahrgeschäften und anderen Anbietern, die in diesem Jahr, vom 3. bis 8. Juni, einen Platz auf der Verdener Domweih ergattern konnten.

643 Bewerbungen waren bis zum Einsendeschluss 30. September im Rathaus eingegangen. „Das waren mal mehr“, sagt Patrick Düsselbach. 2019 etwa zählte er mehr als 800. Pleiten in der Pandemie, die lange Anfahrt, die mancher inzwischen scheut, Personalmangel – Gründe dafür gibt es viele.

135 Schausteller hatten Erfolg mit ihrer Bewerbung

Grundsätzlich sei die Domweih beliebt, trotz der kurzen Dauer. „Egal, wie das Wetter wird, der Verdener kommt“, habe er schon oft von Schaustellern gehört, berichtet Gätjen.

Insgesamt 135 Karussells, Essen- und Getränkeanbieter sowie Händler von Non-Food-Artikeln hat der Verwaltungsausschuss für dieses Jahr zugelassen. Das Ratsgremium hat das letzte Wort, vorberaten wird im Marktausschuss, die Empfehlungen aber sprechen Düsselbach und Gätjen aus.

Am Pfingstwochenende beginnen die ersten mit dem Aufbau. Ab Dienstag, 30. Mai, 7 Uhr, werden Johanniswall und Große Straße gesperrt.

42 Meter misst „Jekyll & Hyde – Die Verwandlung“. © Privat

Was gibt’s Neues unter den Fahrgeschäften? Ist für alle Altersgruppen etwas dabei? Vor allem aber: Was passt zwischen die Häuserzeilen und die Bäume? Die Lage mitten in der Stadt, sie macht den besonderen Charme der Domweih aus. Doch es schränkt eben auch ein. Und so richtet sich die erste grobe Auswahl vor allem nach dem beschränkten Platzangebot. „Eine Wildwasserbahn kriegen wir hier nicht hin“, verdeutlich es Düsselbach.

Der „Shaker“ kommt zurück

Freuen auf die Domweih 2023 können sich nun sowohl diejenigen, die es gerne ruhiger angehen, als auch Adrenalin-Junkies. Natürlich dürfen Klassiker wie „Breakdance“ und „Musik-Express“, der Autoscooter und das Riesenrad nicht fehlen. Zurück ist der „Shaker“. „Der wurde letztes Jahr vermisst“ , weiß Gätjen. Nun wird das beliebte Fahrgeschäft, das seine Gäste gerne mal mit kleinen Spielchen herausfordert, wieder vor dem Fachmarktzentrum aufgebaut.

Nicht zu übersehen sein wird der Kettenflieger „Around the World XXL“ aus den Niederlanden. Auf dem Norderstädtischen Markt verschafft er den Fahrgästen einen Überblick über die Stadt – aus 80 Metern Höhe.

Hoch hinaus geht es am Johanniswall im „Jekyll & Hyde – Die Verwandlung“. An einen großen Propeller erinnernd, bringt das Fahrgeschäft seine Passagiere 42 Meter in die Höhe, bei einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern und 4 G Beschleunigung. Das ist nichts für empfindsame Gemüter.

Gleiches gilt für „Robotix – Battle of the Titans“. Dessen Betreiber Sascha Lenzner betont zwar: „Es ist wirklich eine angenehme Fahrt.“ Sogar seine Töchter würden gerne einsteigen. Gleichzeitig empfiehlt der Wittmunder jedoch, mit dem Essen bis nach der Fahrt zu warten. Denn wer im „Robotix“ Platz nimmt, wird über sechs Achsen in alle möglichen Richtungen gedreht.

Dreht sich um sechs Achsen: „Robotix – Battle of the Titans“ ist nichts für Menschen mit empfindlichem Magen. � © Lenzner

„Der Ansturm auf dem Freimarkt letztes Jahr war recht hoch“, hat Jörn Gätjen allerdings im Herbst in Bremen beobachtet. Nun rechnen er und Düsselbach mit einem ähnlichen Andrang in Verden.

Fahrgeschäfte für die ganze Familie

Ruhiger angehen können es Domweih-Besucher in „Fuzzy’s Lachsaloon“, einem Laufgeschäft über fünf Etagen. Das bietet mit Freifallturm und Riesenrutschen zwar ebenfalls einen gewissen Kick. „Aber wenn man sich Sachen nicht traut, gibt’s auch eine Treppe, auf der man sicher hinter den Kulissen herunterkommt“, zerstreut Gätjen etwaige Befürchtungen.

„Da können wirklich Oma und Opa mit dem Enkel rein“, sagt Jörn Gätjen schließlich über „Die Ballonfahrt“ vor dem Gebäude der Verdener Aller-Zeitung. Die Gondeln des Karussells sind Heißluftballons nachempfunden, die sich sanft aufschwingen bis in neun Meter Höhe und dort langsam ihre Runden drehen.

Da dürfen Groß und Klein vorher schon reichlich getrunken, genascht und gegessen haben, ohne Konsequenten befürchten zu müssen. Unter den Imbissen sind mit „Karow’s Grüne Küche“ und „Buffet mit Biss“ in diesem Jahr übrigens zwei mit einem breiten Angebot an vegetarischen und veganen Speisen zu finden.

Das Getränkeangebot ist das altbewährte. Über die Höhe des Bierpreises ist Patrick Düsselbach nichts bekannt. „Den geben wir auch nicht vor.“ Sollte das kühle Blonde mehr kosten als im vergangenen Jahr, so wäre das jedenfalls nicht mit höheren Standgebühren zu erklären. Denn die, so der Marktmeister, seien gleich geblieben.

Jetzte noch anmelden zum Umzug Traditionell startet die Domweih am Sonnabend mit einem Umzug durch die Innenstadt. Fuß- und Fahrzeuggruppen, die teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 7. Mai anmelden. Formulare gibt es unter „Aktuelles“ auf der Seite www.domweih.de. Übrigens: Weil es auf der Strecke eng wird, sind kleine Zugfahrzeuge für Anhänger empfehlenswert.