Karat von den Verdener Fans frenetisch gefeiert

Teilen

Karat lieferte in Verden eine super Show, bei der das Publikum ausgelassen mitging und schließlich vor der Bühne tanzte. © Haubrock-Kriedel

Verden – So viel war auf dem Domplatz schon lange nicht mehr los. Der Verein Verdener Jazz- und Bluestage präsentierte am Wochenende mit dem Domplatzfestival einen echten Kracher mit drei ganz unterschiedlichen aber ausnahmslos tollen Konzerten. Besonders die frühere DDR-Kultband Karat erwies sich am Sonnabend als Publikumsmagnet. Die Band um Sänger Claudius Dreilich begeisterte die rund 1 000 Fans auf dem ausverkauften Open-Air-Gelände restlos.

Eröffnet wurde das Konzertwochenende am Freitag mit „Frontm3n“. Die drei gestandenen Musiker haben allesamt Popmusikgeschichte geschrieben. Peter Howarth ist der Leadsänger von „The Hollies“, Pete Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei „Sweet“ und Mick Wilson lieh 20 Jahre lang „10cc“ seine Stimme. Seit einigen Jahren treten sie gemeinsam als „Frontm3n“ auf. Bei ihrem Auftritt in Verden durften natürlich die großen Hits aus vergangenen Zeiten nicht fehlen. Los ging es mit dem „Hollies“-Klassiker „Bus Stop“. Das Publikum auf dem gut besuchten Domplatz erwies sich als textsicher und sang gleich mit. Ein Hit folgte dem nächsten. Bei den Sweet-Evergreens „Papa Joe“ und „Fox on the Run“ stieg die Stimmung weiter. Bei „Ballroom Blitz“ hielt es viele nicht mehr auf den Stühlen. Die drei Gitarristen gaben den alten Hits durch ihre akustische Interpretation eine neue Note. Herausragend war die langsame Version von „Love Is Like Oxygen“. In der hereinbrechenden Dämmerung herrschte beim „10cc“-Klassiker „I´m Not In Love“ eine ganz besondere Atmosphäre.

Doch nicht nur mit den alten Hits kamen „Frontm3n“ beim Publikum an, sie hatten auch einige ihrer neuen Songs im Gepäck. So gab es auch für „Walking Down That Line“ und „Angels And Demons“ viel begeisterten Applaus. Den „Hollies“-Song „All I Need Is The Air That I Breathe“, kündigten die Sänger als letzten Song an. Vor der beeindruckenden Kulisse des Doms hielten viele ihre Handys mit leuchtender Taschenlampe in die Höhe.

Frontm3n eröffneten das Domplatzfestival. © Haubrock-Kriedel

Ganz so schnell gehen durften „Frontm3n“ aber nicht. Energisch forderten die Fans eine Zugabe, die wurde unter anderem mit „Dreadlock Hollidays“ gern gewährt.

Die Gäste konnten eigentlich gleich sitzen bleiben, denn Chris Jagger und seine Band „Atcha“ trat nach nur einer kurzen Umbaupause auf. Leider war das Interesse an diesem Konzert nicht ganz so groß, viele gingen bereits nach Hause. Die vielen leeren Stühle gingen auf Kosten der Atmosphäre. Auch Chris Jagger merkte man die Enttäuschung an, als er die leeren Plätze in den Reihen bemerkte.

Die Verbliebenen konnten sich in den folgenden anderthalb Stunden über eine mitreißende Mischung aus Roots-Musik, Cajun, Zydeco, Folk, Country, Blues und Rock freuen. Sänger und Gitarrist Chris Jagger, Charlie Hart am Klavier und Akkordeon sowie Elliet Mackrell an der Geige zeigten, wie ehrliche, handgemachte Musik klingt. „Funky Man“, „Prisoner Of The Heart“, „The Baby Is Blue“, „Snow On A Mountain“ oder „Too Much Lovin´ Can Kill A Man“, sind einige Songs , die der Vollblutmusiker Chris Jagger mit seiner charakteristischen Bluesstimme sang. Als ihm eine Saite seiner Gitarre riss, überbrückte Charlie Hart die unfreiwillige Pause zur Freude des Publikums spontan mit einem Boogie Woogie. Die, die geblieben waren, spendeten am Ende des Konzertes eifrig Applaus, zu einer Zugabe war Jagger aber nicht mehr bereit.

Chris Jagger und seine Band „Atcha“ spielten handgemachten Blues. © Haubrock-Kriedel

Der zweite Tag des Domplatzfestivals gehörte uneingeschränkt Karat. Nach 1987 war es erst das zweite Mal, dass die Kultrocker nach Verden kamen. Mit rund 1 000 Gästen war dieses Konzert ausverkauft. Nach dem Tod des Leadsängers und Mitbegründers Herbert Dreilich hat sein Sohn Claudius sein Erbe angetreten. Mit ihm lebt Karat weiter.

Mit großem Jubel wurde die Band von ihren Fans empfangen. Der Opener „Die sieben Wunder der Welt“ ließ sofort den Funken überspringen. Bei „Tanz mit mir“ waren die Fans endgültig in die Welt von Karat eingetaucht. Das, was Karat ausmacht, sind vor allem die poetischen Texte mit Tiefgang. „Schwanenkönig“, „Hab den Mond mit der Hand berührt“ oder „Und der Mond schien rot“, sind dafür die besten Beispiele. „Jede Stunde“ gehört zu den ganz großen Hits von Karat. Bei diesem Songs kannte die Euphorie der Fans keine Grenzen.

Zunächst überwogen aber die sanften Töne, zum Beispiel „Magische Klänge“. Claudius Dreilich erinnerte an seinen Vater, der vor 20 Jahren gestorben ist. Ein weiterer schwerer Verlust für die Band war der Tod von Komponist und Keyboarder Ed Swillms im Juni. „Es ist das erste Konzert, das wir nach der Beerdigung von Ed spielen“, so Dreilich. Den Song „Mich zwingt keiner auf die Knie“ widmete Dreilich „Ed und Papi“.

Dann zog das Tempo an. Bei „Blumen aus Eis“, ging Claudius Dreilich ins Publikum und animierte alle zum Mitsingen. Bei „Das Narrenschiff“ und „Der blaue Planet“ füllte sich die Fläche vor der Bühne immer mehr, viele tanzten ausgelassen.

Claudius Dreilich ging mitten ins Publikum und forderte die Besucher zum Mitsingen auf. © Haubrock-Kriedel

Ohne diesen einen Song kann es kein Konzert von Karat geben. Gemeint ist natürlich „Über sieben Brücken musst du geh´n“. Diese große Hymne aus der Feder von Ed Swillms sangen gegen Ende des Konzertes alle gemeinsam. Mit frenetischem Applaus wurden die Musiker anschließend gefeiert, erst nach mehreren Zugaben, darunter ein ganz neuer Song, verabschiedeten sich die Musiker aus Verden. „Wir kommen wieder“, versprach Claudius Dreilich.“ ahk

Das Konzert von Karat war restlos ausverkauft. © Haubrock-Kriedel