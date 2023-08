„Über sieben Brücken“ am Dom

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Mal rockig und laut, mal auch mit leisen Tönen: Die DDR-Kultband Karat spielt am 19. August auf dem Verdener Domplatz. © agentur

Frontm3n, Chris Jagger und Karat rocken den Domplatz in Verden. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren.

Verden – Drei Konzerte an zwei Tagen – der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage präsentiert mit dem Domplatzfestival am Freitag und Sonnabend, 18. und 19. August, den kulturellen Höhepunkt des Sommers. Mit Frontm3n, Chris Jagger und seiner Atcha Band sowie der DDR-Kultband Karat können sich die Gäste in der einzigartigen Atmosphäre vor der Kulisse des Doms auf ein ganz besonderes Musikerlebnis freuen, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Das Domplatzfestival startet am 18. August mit einem Doppelkonzert. Opener um 20 Uhr sind Frontm3n. Die drei Engländer Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln stehen seit gut sieben Jahren als Frontm3n gemeinsam auf der Bühne. Howarth ist aktuell Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei Sweet und Wilson lieh 20 Jahre lang seine Stimme 10cc.

Opener des Festivals sind am 18. August Frontm3n. © agentur

Die Songs dieser Bands sind allesamt Popklassiker. Das Trio vereint und interpretiert die bekannten Hits der drei Bands auf eine frische und akustische Art ganz neu. Jeder Song erzählt seine eigene Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker. Drei Gitarren und drei Stimmen – das Publikum kann sich auf ein unplugged Konzert der Extraklasse freuen.

Nahtlos weiter geht es um 22 Uhr mit Chris Jagger und seiner Band Atcha. Chris Jagger, der „kleine Bruder“ von Mick Jagger steht dem berühmten Rolling-Stones-Sänger in Sachen Musikalität nichts nach. Chris Jagger hat den Blues im Blut. Mit seiner Band Atcha, mit Charlie Hart am Klavier und Akkordeon und Elliet Mackrell an der Geige präsentiert Jagger in Verden eine aufregende Mischung aus Roots-Musik. Cajun, Zydeco, Folk, Country, Blues und Rock. Die Fans guter, handgemachter Musik dürfen sich von der enormen Spielfreude der Band und der Stimme von Chris Jagger mitreißen lassen.

Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets für beide Konzerte Kosten 39,50 Euro im Vorverkauf, 44,50 Euro, an der Abendkasse, freie Sitzplatzwahl.

Der 19. August steht ganz im Zeichen der Kultband Karat. „Über sieben Brücken musst du gehen“, „Der blaue Planet“, „Schwanenkönig“ und „Jede Stunde“ sind nur einige der vielen bekannten Hits der Ost-Rockband.

Seit 1975 hat Karat rund 90 Tonträger veröffentlicht. Der tragische Krebstod von Herbert Dreilich, der viel mehr als nur der Sänger dieser Band war, sondern ihr Gesicht und ihre Seele verkörperte, schien im Jahr 2004 das Ende von Karat zu markieren. Doch sein Sohn Claudius trat sein Erbe an.

Claudius Dreilich führte die bewährten Kontinuitätslinien nicht nur authentisch fort, er brachte frischen Wind und neue Energie in die Band und eröffnete den gestandenen Männern neue Perspektiven. Heute ist Karat mindestens so gut wie zu DDR-Zeiten. Nach wie vor überzeugen Karat live, wie man sie kennt – rockig, sinfonisch, balladesk.

Als Support spielt zum Einlass der Bremer Thorsten Vüllgraf Acoustic Blues &Folk und stimmt das Publikum mit berührenden Balladen und satten Grooves auf das Karat-Konzert ein. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 47 Euro, 52 Euro an der Abendkasse, freie Sitzplatzwahl.

Chris Jagger hat den Blues im Blut. © agentur