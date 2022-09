Kampagnen-Hype für die Klimawahl bei Campact in Verden

Von: Ronald Klee

Die „Klimawahl“ hatte Campact in den Mittelpunktt seiner Arbeit gestellt. © Campact/Jaussi

Transparenzbericht: Unterstützer bescheren Campact ein Rekord-Jahr: Noch nie zuvor haben die Unterstützer die Bürgerbewegung Campact mit soviel Geld ausgestattet, wie im vergangenen Jahr. Die bundesweit agierenden Kampagnen-Organisatoren aus Verden hatten einen Etat von 16,9 Millionen Euro, berichtete Vorstand Dr. Felix Kolb. Mehr als 100 000 Förderern sei für ihre meist kleinen Beiträge vor allem die Bundestagswahl als richtungsweisenden Urnengang für die künftige Klimapolitik wichtig gewesen. Und weil mit der Ampel die angestrebte politische Wende gelungen ist, sei bereits jetzt erkennbar, dass dieses Jahr der Rekord nicht erreicht wird.

„Wir werden auch bei einer Regierung mit grüner Beteiligung gebraucht“, davon war Felix Kolb überzeugt. Zunächst aber sei eine Zurückhaltung der Unterstützerinnen und Unterstützer festzustellen, die der Campact-Sprecher als Vertrauensvorschuss für die Ampel in der Hauptstadt wertete. Sicher war sich Kolb, dass auch dieser Vorschuss irgendwann verbraucht sein wird und auch diese Regierung der Bürgerbewegung neue Arbeit bescheren wird.

Im Transparenzbericht, in dem die Bürgerbewegung alljährlich Bilanz zieht und damit ihre Arbeit und die finanzielle Situation offenlegt, zeigt sich, dass Kleinspender die Kampagnenarbeit des Vereins finanzieren. 85 000 ständige Förderer und 50 000 Einzelspender hatten im Wahljahr die Campact-Arbeit unterstützt. Meist geht es um beiträge von zehn Euro, die Hälfte überwiesen Zuwendungen von bis zu 50 Euro. ein weiteres Viertel gab bis zu 100 Euro und nur sechs Prozent mehr als 200 Euro. „Besonders freut mich, dass wir durch die Schwarmfinanzierung von zehntausenden Menschen auch im zweiten Jahr nach dem Verlust der Gemeinnützigkeit unsere Unabhängigkeit sichern können”, sagte Kolb.

Diese Unterstützer-Gemeinde fragen die „Campaigner“ ab, die sich ständig nach Themen für die Campact.-Arbeit umsehen. „Nicht immer decken sich unsere ersten Ansätze mit ihren und wir müssen umdenken“, erklärt Kolb, wie die Idee der Bürgerbewegung die Arbeit strukturiert. Und weil diese Abfragen oft aktuell, kurzfristig und breit gestreut werden und natürlich bei der langen Adressatenliste Papier-Korrespondenz nicht infrage kommt, spielen Informationstechnologie und Internet eine große Rolle für die Kampagnen-Organisatoren im Verdener Ökozentrum. Neben den Mitarbeitenden, im vergangenen Jahr waren das 100, schlägt denn auch die IT ganz ordentlich zu Buche: 1,8 Millionen Euro hat das den Verein im vergangen Jahr gekostet. Die Bundestagswahl stand eindeutig im Mittelpunkt der Kampagnen-Arbeit. Eine Klimawahl sollte sie werden. Mithilfe verschiedener Formate schaffte es die Organisation, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit einem Klima-Hackathon, an dem mehr als 90 0Menschen teilnahmen. Mit kurzen Videos von Bürgern und Bürgerinnen, die im Social Web knapp zwölf Millionen Mal aufgerufen wurden. Mit einer kilometerlangen Menschenkette am Tagebau Garzweiler und einem bundesweiten Klimastreik in 470 Städten zwei Tage vor der Bundestagswahl.

Eine weiterer Grundpfeiler der Kampagnenarbeit war der Einsatz für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Im Rahmen von konzertierten Aktionen in verschiedenen Wahlkreisen schaffte es Campact unter anderem, dass der Rechtsaußenpolitiker Hans-Georg Maaßen (CDU) den Einzug in den Bundestag verpasste. Ein Umstand, den Felix Kolb mit Stolz erwähnte. „Der Kampf gegen Rechts ist ein zentrales Anliegen unserer Kampagnenarbeit. Auch hier haben wir es geschafft, dass der Bundestag nicht weiter nach rechts driftet und prominente Rechtsaußenpolitiker kein Mandat bekommen haben. Außerdem haben wir den Druck erhöht, gegen Hass im Netz entschieden vorzugehen”, fasste Kolb zusammen.

Gerade in diesem Bereich sieht der für den Herbst erneut Arbeit auf die Kampagnen-Schmiede zukommen. „Viele erwarten einen Wut-Winter wegen der Teuerung infolge des Ukraine-Kriegs. Die Gefahr besteht, dass die berechtigten Klagen aus der Bürgerschaft von Rechten und Populisten unterlaufen wird“, deutete Kolb an. Auch hier sieht er ein Aufgabenfeld für Campact.