Kamine: Eine sehr gefragte Mangelware auch in Verden

Von: Florian Adolph

Ofenbaumeister Thomas Mann (r.) und Heinrich Hillmann (l.), zuständig für Verkauf, Beratung, Planung beim Kaminstudio Verden. © Florian Adolph

Es herrscht eine hohe Nachfrage nach Kaminen, bei langen Lieferzeiten. Schuld sind Ukraine-Krieg und die Gaspreise. Dies ruft auch Betrüger im Netz auf den Plan.

Verden – Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Steigerung der Gaspreise haben viele Menschen deutschlandweit in Panik versetzt. Die meisten plagt die Sorge, im Winter im Kalten zu sitzen, und sie machen sich daher auf die Suche nach alternativen Heizmöglichkeiten.

„Dabei besinnen sich die Leute auf das, was sie kennen“, erklärt Heinrich Hillmann. Er meint Kamine, und er muss es wissen, denn er ist zuständig für Verkauf, Beratung, und Planung beim Kaminstudio Verden. Bei dem Unternehmen des Ofenbaumeisters Thomas Mann herrscht gerade Hochbetrieb, denn bei der momentan so unsicheren Heizsituation ist die Nachfrage nach dem eigenen Kaminofen enorm.

„Wir haben kaum Zeit ans Telefon zu gehen, es strömen immer wieder Kunden rein“, so Hillmann. Alles sei gerade ausverkauft, kein Kamin ist mehr sofort zu bekommen, die Lieferzeit kann von einem dreiviertel bis zu einem ganzen Jahr dauern. Einige können sogar erst 2024 ausgeliefert werden.

Das bestätigt auf Anfrage auch Patrick Panning vom Hagebaumarkt in Verden. Selbst dort sind Kaminöfen größtenteils ausverkauft. Nur noch drei hochpreisige Modelle sind auf Lager, die günstigen waren schnell vergriffen. „Sogar die Muster haben wir verkauft“, saagt Panning. Auch bei ihm im Hagebaumarkt müssen Kundinnen und Kunden mit bis zu einem Jahr rechnen, bevor sie ihren Kamin oder Ofen haben. „Wir versuchen zwar immer nachzubestellen, aber die Bestellungen werden meist storniert, da nicht lieferbar“, sagt Panning.

Es sei schon im Juli langsam losgegangen, dass die Leute anfingen, Kaminöfen zu kaufen. Der Höhepunkt des Ansturms war aber im August und September.

Die große Nachfrage wird auch von Betrügern ausgenutzt, sagt Heinrich Hillmann. „Im Internet gib es Fake-Shops die noch Ware mit Sofortlieferung anbieten“, sagt er. „Wenn bei einem Kamin ,sofort lieferbar" steht, sollte man vorsichtig sein.“ So berichtet er von einer Kundin, die sofort im Voraus bezahlen sollte. Erst dann wurde aus “sofort lieferbar“, „lieferbar in 198 Tagen.“ Es geht aber noch schlimmer. Viele Betrugsopfer bekommen ihre Ware gar nicht.

Auch die Polizei in Niedersachsen hat bereits vor solchen „Fake-Shops“ gewarnt, die die Sorgen der Menschen ausnutzen, nicht nur indem sie Kamine anbieten, die es gar nicht gibt, sondern auch Brennholz und Pellets. So meldet das Landeskriminalamt Niedersachsen im Juni einen erstmaligen Anstieg solcher Betrugsfälle. Im Juli stiegen sie dann auf den mittleren zweistelligen Bereich. Im August war zwar ein leichter Rückgang zu verzeichnen, trotzdem ging die Polizei schon aufgrund der Entwicklungen bis einschließlich dieses Monats tendenziell davon aus, dass die Zahl der Fälle in den nächsten Monaten steigen könnte.

Tatsächlich lägen auch für den Monat September Fallzahlen im mittleren zweistelligen Bereich vor, so ein Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen. „Wenn alle panisch sind, gibt es immer welche, die das ausnutzen“, stellt Heinrich Hillmann fest. Brennmaterial werde auch immer knapper. Die Forstämter hätten teilweise nichts lieferbar und meldeten immer öfter Holzdiebstähle aus dem Wald, berichtet Hillmann weiterhin.

Öfen kommen in Form von Säulen. © Florian Adolph

Diejenigen, die trotz der Wartezeiten einen Kaminofen anschaffen wollten, sollten sich auf jeden Fall gut beraten lassen, so Hillmann. Der Ofen solle schließlich langlebig sein. Es gebe viele Fragen zu beantworten. Zum Beispiel: Habe ich einen Schornstein, beziehungsweise, darf ich einen Schornstein bauen? Welcher Kamin passt in mein Haus?, Welche Heizgewohnheiten habe ich und was für einen Kamin brauche ich, um diese zu erfüllen?

Heinrich Hillmann empfiehlt, als ersten Ansprechpartner mit dem Schornsteinfeger zu reden und sich dann im Fachgeschäft beraten zu lassen. Fachhändler könnten oft auch den Aufbau übernehmen, so wie es das Kaminstudio Verden anbietet. „Einige versuchen, ihren Kamin selber aufzubauen, aber wenn sie dabei einen Fehler machen, brennt ihr Haus besser als der Ofen“, warnt Hillmann. In Beratung und Aufbau, sieht er die Vorteile, die der Kauf bei einem Fachhändler, gegenüber dem Internet bietet.

„Unsere Branche freut über die viele Kundschaft“, sagt Heinrich Hillmann. Er rät den Menschen, die panisch nach einem Kamin suchen, sich zu beruhigen. „Die letzten Winter waren relativ mild und es ist unwahrscheinlich, dass es diesmal so kalt wird, dass die Menschen ohne einen Kamin oder warmen Ofen erfrieren.“