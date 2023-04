Das Kaffee-Stövchen bleibt jetzt kalt in Verden

Von: Christel Niemann

Teilen

Künstlerin mit Mehl, Butter, Zucker & Co: Inge Siems an ihrem geliebten Arbeitsplatz im Betrieb Erasmie. © Christel Niemann

Ende einer Ära: Mit dem Aus der Konditorei Erasmie nach 118 Jahren endet auch die Aufgabe von Torten-Künstlerin Inge Siems.

Verden – Es ist das Ende einer Ära, wenn Ende diesen Monats nach 118 Jahren in der Konditorei Erasmie für immer die Lichter ausgehen (wir berichteten). Der entscheidende Grund: zu hohe Kosten. „Ich hätte gerne noch weiter gemacht“, sagt Konditormeisterin Sibylle Jackl, die den Betrieb 2011 von Konditormeister Hans-Georg Schulz übernommen hat.

33 Jahre in der Konditorei Erasmie.

Bis zur Rente weitermachen wollte allerdings auch ihre Konditorin Inge Siems. Die Dörverdenerin arbeitet schon 44 Jahre im Beruf und davon 33 Jahre alleine in der Backstube der Konditorei Erasmie. Ihre Ausbildung zur Konditorin hat die 60-Jährige noch unter Günther Erasmie absolviert, sich dann aber zunächst auf eine mehrjährige berufliche „Wanderschaft“ auf die Insel Borkum und in die Schweiz begeben.

„Ich hasse kalten Kaffee“, erklärt Inge Siems. Deshalb steht in der Backstube immer ein Becher auf dem Stövchen. © Christel Niemann

Sie erzählt, dass sie in der Schweiz am liebsten auf Dauer geblieben wäre. „Aber meine Arbeitsbewilligung war auf zwölf Monate begrenzt und so bin ich 1991 nach Verden und an meinen alten Arbeitsplatz in die Konditorei Erasmie zurückgekehrt.“ Und dabei ist es bis zum heutigen Tag geblieben.

Inge Siems liebt ihren Platz in der Backstube und sie liebt es, kreativ zu sein. Am liebsten arbeitet sie an Dekorationen für die Torten. Marzipanblüten und -figuren und natürlich besondere Thementorten mit Zuckerzierde. „Auch das Schreiben mit flüssiger Schokolade hat es mir angetan“, erzählt Siems schmunzelnd. Die kreative Betätigung hat die Dörverdenerin schon als Jugendliche geliebt. „Ich konnte ganz gut malen und hatte eine schöne Handschrift.“ Das sei auch ihrer Mutter aufgefallen, die ihr die Berufswahl quasi abgenommen habe. „Es wurde nicht lange gefragt, es wurde gemacht“, sagt Inge Siems.

Das Schreiben mit flüssiger Schokolade hat es Inge Siems angetan. © Christel Niemann

Die filigrane Arbeit macht ihr auch nach so vielen Berufsjahren noch Spaß: Torten verzieren, Petits Fours mit kleinen Kunstwerken bemalen und vieles mehr. Doch nicht immer geht die Arbeit leicht von der Hand. „Der Beruf ist körperlich anstrengend. Sitzen kann man selten.“ Zudem werde noch vieles in Handarbeit erledigt. „Das braucht Kraft“, erklärt die Konditorin.

Ausgleich auf der Theaterbühne

Einen Ausgleich zu ihrem „oft anstrengenden Beruf“ hat die 60-Jährige viele Jahre beim Theaterspielen gefunden. Dazu hat sie zunächst ihre Mitgliedschaft in der Stedorfer Landjugend inspiriert. Inzwischen ist sie seit fast drei Jahrzehnten aber auch ein festes Ensemblemitglied der Stedorfer Theaterbühne. Dort hat sie schon mehrmals eine Hauptrolle in einem abendfüllenden Theaterstück übernommen.

In den zurückliegenden Jahren allerdings hat sie das Hobby vernachlässigt, da ihr Beruf und Hobby zusammen zu anstrengend wurden. „Ich muss morgens ja immer schon um drei Uhr raus aus den Federn und die Proben gingen oft bis spät in den Abend hinein.“ Doch zukünftig wird sie vermutlich wieder mehr Zeit für ihr Hobby haben und sich mehr dem Theaterspielen widmen können. „Das hole ich jetzt nach“, sagt die Dörverdenerin.