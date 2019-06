Juristen-Jause auf der Domweih

Verden - Von Henning Leeske. Im netten Ambiente der Domweih tauschten sich die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU), der Landgerichtspräsident Gerhard Otto und der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Marcus Röske, Bürgermeisterkandidat Jens Richter sowie die lokalen Landtagsabgeordneten Axel Miesner und Eike Holsten über den Justizstandort Verden aus. „Im Justizbereich werden wir in den nächsten Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in die Infrastruktur investieren“, sicherte Havliza zu.

Selbst verbinde sie mit der Allerstadt die Tatsache, dass ihr Schwiegervater als Medizinalrat in Verden tätig war und sie so einen guten Überblick über die städtischen Gegebenheiten habe. „Die Gebäudesituation der Gerichte in Verden ist nicht schön. Das sind Dinge, die wir angehen müssen“, sagte die Ministerin. Denn sie wolle den Justizstandort Verden langfristig stärken und zukunftsfähig machen. „Bei der Fassade, da muss etwas geschehen“, sagte sie und stellte hier zügige Abhilfe in Aussicht. „Wir können die Sachen nur nach und nach angehen, weil der dauerhafte Betrieb aufrechterhalten werden muss“, so Havliza. Deswegen setze die Ministerin auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt, um mit dem Meyer-Gebäude am Allerufer ein Ausweichquartier zu schaffen während der großen Sanierung der Justizgebäude. „Als Stadtrat haben wir schon 390 000 Euro für die ersten Planungen bezüglich des Meyer-Gebäudes zur Verfügung gestellt. Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt von sieben bis acht Millionen Euro erfordern unbedingt einen langfristigen Mietvertrag mit dem Land Niedersachsen“, sagte Richter als Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion.

Havliza griff diesen Punkt auf und sicherte eine langfristige Nutzung des umgebauten Hauses durch die Justiz zu. „Erst wird es als Ersatzbau dienen und später genügend Büroflächen für den gesamten Justizstandort Verden vorhalten“, sagte Havliza. Denn Raumnot herrsche bereits heute, so die Ministerin. Daher sei vorgesehen, den Bau mit Allerblick langfristig anzumieten, weil die Justiz in Verden mittlerweile ein echter Standortfaktor für die Stadt und den Landkreis geworden sei. Das fachkundige Personal für die Justiz sei eben auch schon fest in der Region verankert.

Landgerichtspräsident Otto sprach auch kleinere Baumaßnahmen, wie die Sanierung des Schwurgerichtssaals an. Diesbezüglich hoffe er, dass der Verdener Saal nun auf den ersten Platz der Prioritätenliste im Landgerichtsbezirk komme und im Bezirk des Oberlandesgerichtes ein Budget für den Umbau vorhanden sein werde. Bezüglich der Tiefgarage forderten auch die anwesenden Anwälte Abhilfe, was die Ministerin versprach. „Ich weiß, dass sie die 50 Parkplätze brauchen, aber es ist schwierig, derzeit die sehr spezialisierten Fachfirmen für die Betonsanierung für einen Auftrag zu gewinnen“, zeigte sie sich bestens informiert.

Abschließend hob sie die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt hervor und bestätigte, dass bereits Verhandlungen mit dem Finanzministerium zur konkreten Finanzierung der großen Sanierung laufen würden.