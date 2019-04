Junge Stadtplaner: Kinder nehmen die Kernstadt unter die Lupe

Rahmenplan für Spielplätze

+ © Stadt Verden Mit den jungen Stadtplanern waren (hinten, v.l., Bild bitte vergrößern) Silja Weßelmann, Tobias Fest, Claudia Bolze und Moritz Jungblut unterwegs. © Stadt Verden

Verden – Eine Gruppe von „Jugend-Stadtplanern“ nahm in einer Ferienpassaktion die Kernstadt genau unter die Lupe. Mit Kamera und Klemmbrett ausgestattet, hielten die Kinder fest, was ihnen in der Stadt noch fehlt oder besser werden kann. Die Ideen wird der Stadtplaner-Nachwuchs am 9. Mai dem Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales des Verdener Stadtrates vorstellen.