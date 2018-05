Jugendliche in Verden bedroht - Polizei ermittelt vier Verdächtige

Verden - Nach Überfallversuchen im Verdener Bahnhofsumfeld hat die Polizei vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 18 Jahren ermittelt.

Das Quartett aus drei Jungen und einem Mädchen wird verdächtigt, am 23. April an der Windmühlenstraße und an der Bahnhofstraße drei Kindern und Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren Schläge angedroht zu haben, um an deren Geld und Handys zu kommen. Beute machten sie jedoch in beiden Fällen nicht.

Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes gegen die vier Jugendliche und Heranwachsenden, die in Delmenhorst und Bremen wohnhaft sind, dauern an, heißt es im Polizeibericht.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa-avis