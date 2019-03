Gefährliche Situation in Dauelsen: Jugendliche rennen über die Gleise

Strengstens verboten

+ © Wienken Blick von der Brücke in Dauelsen auf die Bahngleise, wo die Schüler über die Wand geklettert sind. © Wienken

Eigentlich weiß es jedes Kind: Das Betreten von Bahngleisen ist lebensgefährlich und strengstens verboten. Dennoch kommt es immer wieder vor. Heike Lässig ist an den Gleisen in Verden-Dauelsen groß geworden. Sie weiß um die Gefahr, und so stockte ihr der Atem, als sie beobachten musste, was eine Gruppe Jugendlicher dort trieb.