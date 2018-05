Joey Kelly kommt nach Verden

Votrag am 25. Mai bei der Firma Oehlrich

+ Hält einen Vortrag bei der Firma Oehlrich: Joey Kelly.

Verden - Außergewöhnlicher Besuch bei Firma Oehlrich Naturstein und Service in Verden: Joey Kelly kommt. Der Künstler und Ausdauersportler ist am Freitag, 25. Mai, von 13 bis 15 Uhr dort zu Gast. Er wird die Besucher mit seinem Vortrag „No limits“ in die Welt von Abenteuer und Freiheit entführen und für viel Unterhaltung sorgen. Abschließend steht er für Fotos und Autogramme zur Verfügung.