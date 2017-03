„Jetzt erscht recht!“

Verden - Von Henning Leeske. Ein Fest für alle Fußballbegeisterten gab es in Verden mit allen Stars der Nationalelf und vielen anderen großen Spielern im bundesdeutschen Fußball. Natürlich führte Bundestrainer Joachim Löw höchstpersönlich in Person von Christian Schiffer durch den Abend bei „Jogis Eleven“. Besonders die anwesenden Werderfans hatten direkt nach dem ersten diesjährigen Heimsieg viel zu lachen, bei dem humoristischen Programm zum gesamten Fußballdeutschland.

Mit dem unverkennbaren schwäbischen Akzent eines Jogi Löw berichtete Schiffer über die interessanten Interna der Weltmeisterelf und von dem letzten Ausflug nach Frankreich zur Europameisterschaft. Der Abstecher der Kicker in den Pariser Louvre brachte dem DFB beispielsweise eine ordentliche Rechnung ein, für den Schadensersatz, der beim Museumskick beschädigten Kunstwerke. Sehr unterhaltsam waren auch die Details aus der Whatsapp-Gruppe des Erfolgstrainers Löw mit seinen Spielern. Dabei bekamen alle bekannten Weltmeister von 2014 wie Jérôme Boateng, Lukas Podolski, Mesut Özil und der kleine Philip Lahm ihr Fett ab. Immer wenn es ums Essen im Programm ging, schaute freilich Reiner „Calli“ Calmund vorbei und unterbrach seine Fastendiät.

EM war Test für Weltmeisterschaft

Die EM in Frankreich sei nur das Testspiel für die anstehende Weltmeisterschaft gewesen. Denn das nächste Ziel der besten Elf der Welt sei die Titelverteidigung in Russland und sogleich wurde das korrupt gedopte Sportbusiness in Russland auf die Schippe genommen.

Jedoch suchte der Bundestrainer nach der Trennung von seiner Ehefrau erst einmal beim Publikum Beistand im zwischenmenschlichen Bereich und eröffnete mithilfe der Zuschauer ein Internet-Account bei Elitetrainer.de. Die weltweit gesendeten peinlichen Handgriffe des Bundestrainers in seinen Intimbereich wurden dabei natürlich intensiv thematisiert.

Nach den aktiven Ballkünstlern wagte sich Schiffer an die Ikonen des deutschen Fußballs heran und veröffentlichte die echte Version des legendären Wutinterviews von Rudi Völler auf Island. Dabei entpuppte sich der „Weizenwaldi“ Waldemar Hartmann als Vertreter für Studiomöbel. „Kaiser“ Franz Beckenbauer wurde zum Fifa-Skandal interviewt, der dann alles gestand, was er sowieso jemals schon zugegeben hatte.

Bei so gelöster Stimmung unter den Fußballfans dauerte es nicht lange, bis die La-Ola-Welle in der Stadthalle die erste Runde machte. Die echten Fans konnten es dem Komödianten Schiffer sicherlich schnell verzeihen, wenn er ihre Lieblinge mal wieder mit ihren persönlichen Schwächen durch den Kakao zog. Schließlich blieb bei den Zuschauern, ob groß oder klein, kein Auge trocken. Die regelmäßigen Einspielungen aus dem umfangreichen Repertoire an Videoclips mit berühmten Fußballern lockerten das Programm auf. Das Fazit des Weltmeistertrainers Löw war wieder voll fokussiert auf die Titelverteidigung und lautete: „Jetzt erscht recht!“