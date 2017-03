„Wo war Herr Schulz eigentlich die vergangenen zehn Jahre?“

Verden - Von Volkmar Koy. Bundestagsabgeordneter Andreas Mattfeldt bezeichnete Jens Spahn als Mitglied im Club der deutlichen Aussprache in Berlin. Die rund 200 Zuhörer beim 14. politischen Aschermittwoch des CDU-Kreisverbandes im bekamen dann auch viel Vor-Wahlkampf zu hören.

Tatsächlich hat es in der Historie dieser Brauchtumsveranstaltung der Union schon lustigere Beiträge gegeben. Im Prinzip hatte Mattfeldt aber schon die Taktung vorgegeben. Jens Spahn bezeichnete der Abgeordnete als guten Freund, den Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder wohl eher nicht. Sowohl in Mattfeldts Begrüßung als auch im Beitrag des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium wurde schnell klar, wohin an diesem Abend im Verdener „Borsteler Hof" der „Hase“ wird laufen müssen.

Der 24. September, der Bundestags-Wahltag, spukte in allen Köpfen bereits mehr oder minder heftig herum. Wobei der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Adrian Mohr vermutlich bis zum 14. Januar des nächsten Jahres mit der dann stattfindenden Landtagswahl noch eine zusätzliche Belastungsprobe vor sich hat. Für Jens Spahn eher ein Sinnbild der kommenden Monate: „Wir müssen kämpfen, kämpfen und noch einmal kämpfen.“ Es würden sieben Monate, die „wir lange nicht erlebt haben“, so seine Prognose.

Sahra Wagenknecht als Finanzministerin?

Der Staatssekretär, früh am Tage noch im Morgen-Magazin des ZDF präsent und abends dann bei der norddeutschen Spezialität schlechthin in Verden-Borstel im Einsatz, hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. „Wir verlieren so langsam die Fähigkeit, uns zu freuen“, sagte der Gast aus Berlin. Rekordüberschüsse im Bundeshaushalt, steigende Renten und Löhne hätten die Deutschen satt gemacht (was wohl auch auf den hervorragend zubereiteten Grünkohl am Dienstagabend in Borstel zutrifft; Anmerkung der Redaktion). Spahn, früher gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hatte noch einen Anlass zum Freuen im Gepäck: „Jeden Tag steigt unsere Lebenserwartung um sechs Stunden.“

Dann wurde es aber so richtig (wahl-)kämpferisch. „Wo war Herr Schulz eigentlich die vergangenen zehn Jahre?“, fragte Spahn. Im Gegensatz zum SPD-Kanzlerkandidaten gehe es bei der Union um die Agenda 2025, also um die Zukunft. „Finden wir noch die richtige Balance?“, machte der Redner einen nicht ganz ungewagten Vergleich auf: „Ist die Fledermaus wichtiger als der Mensch?“ Spahn verwies auf diverse Planungsverfahren in deutschen Landen.

Sein Lieblingsthema hatte der Christdemokrat auch parat: „Wir werden weniger und älter.“ Sein Vater zum Beispiel freue sich, dass er auch nach Renteneintritt noch beschäftigt sei: „Da sollten wir mehr Anreize geben.“ Als den größten Skandal bezeichnete Spahn die Tatsache, dass 45.000 junge Leute jährlich die Schule ohne Abschluss verließen.

Spahn: Unterschiede zwischen CDU und SPD müssten deutlicher werden

Deshalb gehe es bei allen Diskussionen um künftige Schulformen darum, „nicht was draußen dran steht, sondern was drinnen gelernt wird“. Natürlich war auch die Migration ein Thema in Spahns Ausführungen: „Wir sollten Erwartungen an diejenigen formulieren, die dauerhaft zu uns kommen“.

Nach den Silvester-Vorkommnissen in Köln forderte der Politiker, Polizisten nicht weiter allein zu lassen. 2017 gehe es auch um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Daher müssten die Unterschiede zwisschen SPD und CDU deutlicher werden. Schulz habe nur eine Chance, Kanzler zu werden: dank Rot-Rot-Grün. Spahn stellte dann eine Frage, die im Saal mit einem kollektiven „Nein“ lautstark beantwortet wurde: „Wollen Sie, dass Sahra Wagenknecht Finanzministerin wird?“