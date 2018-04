182 Schüler der Verdener Nicolaischule im Zirkusfieber

Verden - Zaubern statt Mathe oder Clownerie statt Deutschunterricht: 182 Kinder der Grundschule Nicolaischule in Verden haben in dieser Woche die Klassenzimmer mit einem großen Zirkuszelt getauscht. Im Projektzirkus Fellini durften die Erst- bis Viertklässler reichlich Manegenluft schnuppern.

Und wenn sie nicht im Zirkusrondell übten, dominierte der Zirkus doch das Geschehen, da sich die Schüler mit dem Basteln von Masken, dem Malen der Eintrittskarten oder dem Schreiben der Einladungen für die Aufführungen beschäftigten.

Im Zelt, das Eltern und Schüler bereits am vergangenen Sonnabend auf dem Schulparkplatz aufgebaut hatten, herrschte gestern bereits am frühen Vormittag rege Betriebsamkeit. Für die in zwei altersgemischte Gruppen eingeteilten Kinder stand die Generalprobe auf dem Programm, sollten sie doch am Nachmittag bei gleich zwei öffentlichen Vorstellungen das erworbene zirzensische Können zeigen.

„Sofie, Du bist jetzt dran“, forderte Zirkusdirektor Felix Frank eines der Mädchen auf, die sich dann ohne zu Zögern von Frank auf dessen Schulter heben ließ. „Das ist aber ganz schön wackelig“, raunte die Kleine, aber Angst zeigte sie dennoch nicht.

In einer anderen Nummer balancierten die Kinder mit nackten Füßen über Scherben oder trieben als Clowns mit dem Publikum ihre Späße, während die Aufregung von Stunde zu Stunde stieg. Schließlich wollte der Zirkus-Nachwuchs am Nachmittag seinen Familien möglichst in Perfektion zeigen, was er während der Tage zuvor gelernt hatte.

Alle mit Begeisterung dabei

„Im Circus Fellini steht jedes Kind im Rampenlicht und hat seinen ganz großen Auftritt“, wies Schulleiterin Regine Meyer-Bolte auf die pädagogische Wirkung der Projektwoche. „Gleichgültig, ob keck oder schüchtern, eigentlich sind alle mit Begeisterung dabei.“ Bereits bei den Proben hatte Meyer-Bolte beobachtet, wie sonst eher stille Kinder förmlich über sich hinausgewachsen sind oder selbstbewusste Kids plötzlich ganz kleinlaut wurden.

„Das Wichtigste ist aber, dass alle beim Proben ihren Spaß haben“, betonte sie. Der besondere Unterricht wurde vom Schulverein bezuschusst und außerdem mit Mitteln aus dem Schuletat, aus Elternbeiträgen sowie aus den Eintrittsgeldern für die Vorstellungen finanziert. Schulleiterin Meyer-Bolte lobte auch die perfekte Organisation durch das Team vom Circus Fellini.

nie