Ein Bon für jedes einzelne Brötchen

Verden – Das neue Jahr wird wie immer Neuerungen bringen. So wird sich mancher Kunde wundern, dass ihm die gewissenhafte Verkäuferin oder der Verkäufer für die paar Brötchen trotzdem einen Kassenbeleg aushändigt. Die Pflicht zur Belegausgabe an Ladenkassen wollte das Bundesfinanzministerium, um Möglichkeiten zum Steuerbetrug weiter einzudämmen. Aber das neue Kassenrecht stößt auch beim niedersächsischen Wirtschaftsminister auf Kritik.

Bernd Althusmann (CDU) fordert eine handwerksfreundliche Regelung. „Nur rund drei Prozent der Kunden wünschen nach Angaben der Innungsverbände einen Bon.“ Die Bäckereien könnten die Kunden nicht zur Annahme und damit auch zur Entsorgung verpflichten. „Da stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis“, so der Minister. Nachdem der Bundeswirtschaftsminister bereits eine Überprüfung der Pflicht angekündigt hat, hat sich Althusmann dazu schriftlich an Peter Altmaier gewandt und um eine schnelle und wirtschaftsnahe Lösung gebeten. „Es kann nicht sein, dass Handwerker in Deutschland bald mehr Zeit in Bürokratie stecken, als in das Produkt“, sagte Althusmann.

Die neue Regelung trifft die Bäckereien wegen der kleinen Mengen besonders. Landesinnungsmeister Dietmar Baalk beantwortet dazu die Fragen von unserem Mitarbeiter Henning Leeske.

Was bedeutet die Verpflichtung zur Ausstellung eines Bons beim Bäcker in der Praxis?

Baalk: In unseren 20 Filialen müssen wir nun Unmengen an Thermopapier verwenden, wodurch jeder Verkauf verzögert wird, weil eben wirklich alles ausgedruckt werden muss ab nächstem Jahr. Gerade in Stoßzeiten, wenn die Kunden morgens schnell ihre Brötchen haben wollen, kostet das unnötig Zeit. In der Praxis werden diese Zettelchen dann auch in der Umwelt landen, weil sicherlich nicht alle Kunden den Beleg behalten wollen. Die meisten werden wohl noch nicht mal das Geschäft verlassen.

Wie groß ist der Mehraufwand?

Baalk: Wir müssen einige Tausend Euro für Thermopapier zusätzlich pro Jahr ausgeben, die Rollen sind nicht billig, und die Entsorgung kommt auch noch als Restmüll dazu, wie die Druckerkosten. Viel schlimmer ist aber die Nachricht hinter dieser Regelung, die nicht direkt als Kosten feststellbar sind. Die Unterstellung zu betrügen, gleicht einer Vorverurteilung gegenüber unserer Handwerkszunft, die ich schon leid bin. Wenn ständig den Eltern unterstellt wird, Verbrecher zu sein, will doch keiner mehr den Betrieb weiterführen. Wir haben nämlich die Beweislastumkehr als Handwerker und müssen bei fehlenden Belegen sehr große Nachzahlungen leisten. Das wären für fünf Jahre rückwirkend circa vier Prozent mit allen Auswirkungen auf Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Das kann die Weiterführung des Betriebes unter Umständen gefährden, mit allen Folgen für die Arbeitsplätze. Alleine die Stornobelege müssen wir von allen Stornos aus allen Filialen geschlagene zehn Jahre lang aufbewahren. Sonst wird hochgerechnet und nachversteuert.

Mussten extra neue Kassen angeschafft werden?

Baalk: Nein, unsere Kassen verbuchen sowieso jeden Verkaufsvorgang einzeln, aber einige kleinere Betriebe aus der Innung mussten sogar neue Kassen deswegen anschaffen.

Bekommt dann wirklich jedes Brötchen für die Schulpause einen eigenen Bon?

Baalk: Ja, jeder Kassiervorgang wird so unnötig verlängert und kostet unsere Ressourcen, weil in der Zeit eben auch kein anderer Kunde bedient werden kann. Alle Verkäufe und Buchungen können von den Finanzbeamten sowieso mit einem Stick unangemeldet aus den modernen Kassen ausgelesen werden, auch ohne Ankündigung. Wir könnten sogar eine Freistellung von der neuen Regelung beantragen, aber dann ist doch klar, wer als Nächstes bei dem beantragenden Betrieb zur Prüfung auf der Matte steht.

Welche Bürokratie hat ansonsten schon Einzug gehalten in der Backstube, wovon der Kunde noch gar nichts weiß?

Baalk: Unsere Kunden können gar nicht glauben, wie viel Bürokratie wir einhalten müssen als Bäcker. Wir haben alleine mit sechs Ämtern und Behörden regelmäßig zu tun. Das sind das Veterinäramt, das Statistikamt, die Gewerbeaufsicht, das Umweltamt, das Finanzamt, das Eichamt und dazu kommt noch die Berufsgenossenschaft. Auch an die Künstlersozialkasse und die Gema müssen wir Gebühren abführen. Etliche Dokumentationen und Berichte müssen wir an alle die Stellen abliefern, sonst gibt es Strafen. Diese Konsequenzen hätte ich mir bei der Autoindustrie auch mal gewünscht im Zuge des Dieselskandals. Wenn wir sowas machen würden, wären wir längst weg vom Markt, denn unsere Kunden kontrollieren jeden Tag die Qualität unserer frischen Backwaren. Mein Vorschlag wäre, jedes Gesetz nach fünf Jahren überprüfen zu müssen. Dann hätten die Politiker auch keine Zeit mehr, neuen Unfug zu beschließen.